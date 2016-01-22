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"هيئة الرياضة" تعلن نتائج التحقيق في أرضية ملعب الملك فهد.. تعرّف عليها

أعلنت الهيئة العامة للرياضة نتائج عمل اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للتحقيق في سوء تنفيذ أرضية ملعب الملك فهد، والذي ظهر واضحًا في مواجهة النصر والأنصار ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الملك.

وجاء في البيان: "أن اللجنة باشرت مهامها برئاسة عبدالإله الدلاك مساعد رئيس الهيئة واستمعت لإفادات القائمين عليه وأدوارهم ومسؤولياتهم، وحيث تبين للجنة أن المشكلة ليست حصرًا على ملعب الملك فهد، بل اتضح أن أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد وقعت به نفس الأخطاء مما سيؤدي لتأخر جاهزيته حتى تاريخ 30 جمادى الأولى الموافق 5 فبراير، مما سيحتاج ملعب الملك فهد لإعادة تأهيل أرضيته، اعتبارًا من تاريخه، وقد رفعت اللجنة تقريرًا حيال ذلك مدعمًا بتقرير من مكتب استشاري دولي متخصص في الملاعب وزراعتها، ووفقًا لذلك أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل القرارت التالية :

أولاً: إنهاء تكليف المهندس المسؤول عن الملعب وإحالته لإدارة المتابعة لتطبيق نظام تأديب الموظفين لإصراره على إقامة مباراة النصر والأنصار على أرضية ملعب الملك فهد الدولي وتحمل مسؤوليته رغم عدم جاهزيته.

ثانياً: إنهاء التعاقد مع المهندس المكلف بزراعة الملعب بصورة فورية.

ثالثاً: إعادة هيكلة وكالة الشؤون الفنية بما يضمن قيامها باختصاصاتها والتزامها بالجودة والدقة المطلوبة.

هذا وقد بدأت الهيئة بتوجيه من الرئيس باستقطاب شركات متخصصة في زراعة الملاعب وتجهيزها والإفادة عاجلاً تحقيقًا للجودة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.

عبدالعزيز الفيصل يشكّل لجنة للتحقيق في أرضية ملعب الملك فهد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هيئة الرياضة" تعلن نتائج التحقيق في أرضية ملعب الملك فهد.. تعرّف عليها
سبق

أعلنت الهيئة العامة للرياضة نتائج عمل اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للتحقيق في سوء تنفيذ أرضية ملعب الملك فهد، والذي ظهر واضحًا في مواجهة النصر والأنصار ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الملك.

وجاء في البيان: "أن اللجنة باشرت مهامها برئاسة عبدالإله الدلاك مساعد رئيس الهيئة واستمعت لإفادات القائمين عليه وأدوارهم ومسؤولياتهم، وحيث تبين للجنة أن المشكلة ليست حصرًا على ملعب الملك فهد، بل اتضح أن أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد وقعت به نفس الأخطاء مما سيؤدي لتأخر جاهزيته حتى تاريخ 30 جمادى الأولى الموافق 5 فبراير، مما سيحتاج ملعب الملك فهد لإعادة تأهيل أرضيته، اعتبارًا من تاريخه، وقد رفعت اللجنة تقريرًا حيال ذلك مدعمًا بتقرير من مكتب استشاري دولي متخصص في الملاعب وزراعتها، ووفقًا لذلك أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل القرارت التالية :

أولاً: إنهاء تكليف المهندس المسؤول عن الملعب وإحالته لإدارة المتابعة لتطبيق نظام تأديب الموظفين لإصراره على إقامة مباراة النصر والأنصار على أرضية ملعب الملك فهد الدولي وتحمل مسؤوليته رغم عدم جاهزيته.

ثانياً: إنهاء التعاقد مع المهندس المكلف بزراعة الملعب بصورة فورية.

ثالثاً: إعادة هيكلة وكالة الشؤون الفنية بما يضمن قيامها باختصاصاتها والتزامها بالجودة والدقة المطلوبة.

هذا وقد بدأت الهيئة بتوجيه من الرئيس باستقطاب شركات متخصصة في زراعة الملاعب وتجهيزها والإفادة عاجلاً تحقيقًا للجودة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:52 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:57 PM

"هيئة الرياضة" تعلن نتائج التحقيق في أرضية ملعب الملك فهد.. تعرّف عليها

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
19
16,748

أعلنت الهيئة العامة للرياضة نتائج عمل اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للتحقيق في سوء تنفيذ أرضية ملعب الملك فهد، والذي ظهر واضحًا في مواجهة النصر والأنصار ضمن مباريات دور الـ32 من كأس الملك.

وجاء في البيان: "أن اللجنة باشرت مهامها برئاسة عبدالإله الدلاك مساعد رئيس الهيئة واستمعت لإفادات القائمين عليه وأدوارهم ومسؤولياتهم، وحيث تبين للجنة أن المشكلة ليست حصرًا على ملعب الملك فهد، بل اتضح أن أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد وقعت به نفس الأخطاء مما سيؤدي لتأخر جاهزيته حتى تاريخ 30 جمادى الأولى الموافق 5 فبراير، مما سيحتاج ملعب الملك فهد لإعادة تأهيل أرضيته، اعتبارًا من تاريخه، وقد رفعت اللجنة تقريرًا حيال ذلك مدعمًا بتقرير من مكتب استشاري دولي متخصص في الملاعب وزراعتها، ووفقًا لذلك أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل القرارت التالية :

أولاً: إنهاء تكليف المهندس المسؤول عن الملعب وإحالته لإدارة المتابعة لتطبيق نظام تأديب الموظفين لإصراره على إقامة مباراة النصر والأنصار على أرضية ملعب الملك فهد الدولي وتحمل مسؤوليته رغم عدم جاهزيته.

ثانياً: إنهاء التعاقد مع المهندس المكلف بزراعة الملعب بصورة فورية.

ثالثاً: إعادة هيكلة وكالة الشؤون الفنية بما يضمن قيامها باختصاصاتها والتزامها بالجودة والدقة المطلوبة.

هذا وقد بدأت الهيئة بتوجيه من الرئيس باستقطاب شركات متخصصة في زراعة الملاعب وتجهيزها والإفادة عاجلاً تحقيقًا للجودة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.

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