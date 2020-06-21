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"أبشر" توجِّه رسالة لكل مَن جدَّدوا رخصة القيادة خلال الـ24 ساعة الماضية

دعتهم للتأكد من إتمام التجديد بنجاح لأن الخدمة كانت قيد التحديث

‏ وجَّه حساب منصة "أبشر" رسالة مهمة اليوم لكل مستخدميه الذين قاموا بتنفيذ خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ24ساعة الماضية.

‏وجاء نص الرسالة: "عملاءنا الأعزاء، في حال تنفيذكم خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة (الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة)؛ وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث".

أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبشر" توجِّه رسالة لكل مَن جدَّدوا رخصة القيادة خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

‏ وجَّه حساب منصة "أبشر" رسالة مهمة اليوم لكل مستخدميه الذين قاموا بتنفيذ خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ24ساعة الماضية.

‏وجاء نص الرسالة: "عملاءنا الأعزاء، في حال تنفيذكم خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة (الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة)؛ وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:41 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
09:43 PM

"أبشر" توجِّه رسالة لكل مَن جدَّدوا رخصة القيادة خلال الـ24 ساعة الماضية

دعتهم للتأكد من إتمام التجديد بنجاح لأن الخدمة كانت قيد التحديث

A A A
هادي آل كليب - الرياض
9
37,276

‏ وجَّه حساب منصة "أبشر" رسالة مهمة اليوم لكل مستخدميه الذين قاموا بتنفيذ خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ24ساعة الماضية.

‏وجاء نص الرسالة: "عملاءنا الأعزاء، في حال تنفيذكم خدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة (الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة)؛ وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث".

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