الليلة في افتتاح مباريات الدوري.. الحافظ يودع الهلال

أجلت إدارة نادي الهلال قرار انتقال لاعب الفريق الكروي الأول عبدالله الحافظ إلى نادي الوحدة، بتوصية من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الهلال، حتى نهاية مباراة فريقه أمام العين، مساء اليوم السبت، في مستهل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وينتهي عقد الحافظ شهر يناير المقبل، ووقع أخيراً عقد انتقاله للوحدة كونه دخل في الفترة الحرة التي تجيز له ذلك.

