غدًا.. انطلاق "ملتقى عصامي" لتوظيف الأيتام

دورات تدريبية واستشارات حتى نهاية الأسبوع

تنطلق غداً فعاليات الملتقى الافتراضي لتوظيف الأيتام تحت شعار "عصامي"، الذي يستمر أسبوعًا بمشاركة جمعيات الأيتام بالمملكة بمبادرة من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، ومشاركة أكثر من 23 خبيرًا ومتحدثًا من داخل المملكة وخارجها، يناقشون على مدى يومين أهم التحديات التي تواجه توظيف الأيتام، وأبرز الفرص الوظيفية التي يتم تأهيل الأيتام على ضوئها (وظائف المستقبل)، إضافة إلى الدورات التدريبية والاستشارات التي تستمر حتى نهاية الأسبوع.



