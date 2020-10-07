النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بنتن" يشيد بالإقبال الكبير على العمرة وينوه بالتخفيضات المغرية للخدمات بمكة

قال: اجتمع لضيوف الرحمن أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية

نوه وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن بالإقبال الكبير الذي تشهده العمرة منذ بدء العودة التدريجية يوم الأحد الفائت تنفيذاً للأمر السامي الكريم، مشيراً إلى أنه اجتمع لضيوف الرحمن الأجواء الإيمانية والبيئة الصحية وكذلك التخفيضات المغرية للخدمات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "بنتن" استهلها قائلاً: "ما شاء الله تبارك الله"، مستشهداً بقول الله تعالى: "كُلُوا مِن رزْق ربِّكم واشكُرُوا لَهُ بَلْدَة طَيِّبَة ورَبٌّ غَفُور"، على المناظر التي عرضها خلال التغريدة.

وأضاف: إقبال كبير على بيت الله الحرام، وأسعدتني التخفيضات المغرية للخدمات في مكة المكرمة. أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية.


واختتم وزير الحج والعمرة تغريدته بالدعاء قائلاً: "تقبل الله من عباده صالح الأعمال".


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بنتن" يشيد بالإقبال الكبير على العمرة وينوه بالتخفيضات المغرية للخدمات بمكة
سبق

نوه وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن بالإقبال الكبير الذي تشهده العمرة منذ بدء العودة التدريجية يوم الأحد الفائت تنفيذاً للأمر السامي الكريم، مشيراً إلى أنه اجتمع لضيوف الرحمن الأجواء الإيمانية والبيئة الصحية وكذلك التخفيضات المغرية للخدمات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "بنتن" استهلها قائلاً: "ما شاء الله تبارك الله"، مستشهداً بقول الله تعالى: "كُلُوا مِن رزْق ربِّكم واشكُرُوا لَهُ بَلْدَة طَيِّبَة ورَبٌّ غَفُور"، على المناظر التي عرضها خلال التغريدة.

وأضاف: إقبال كبير على بيت الله الحرام، وأسعدتني التخفيضات المغرية للخدمات في مكة المكرمة. أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية.


واختتم وزير الحج والعمرة تغريدته بالدعاء قائلاً: "تقبل الله من عباده صالح الأعمال".


07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:46 AM

"بنتن" يشيد بالإقبال الكبير على العمرة وينوه بالتخفيضات المغرية للخدمات بمكة

قال: اجتمع لضيوف الرحمن أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
0
1,084

نوه وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن بالإقبال الكبير الذي تشهده العمرة منذ بدء العودة التدريجية يوم الأحد الفائت تنفيذاً للأمر السامي الكريم، مشيراً إلى أنه اجتمع لضيوف الرحمن الأجواء الإيمانية والبيئة الصحية وكذلك التخفيضات المغرية للخدمات.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة من حساب الوزير "بنتن" استهلها قائلاً: "ما شاء الله تبارك الله"، مستشهداً بقول الله تعالى: "كُلُوا مِن رزْق ربِّكم واشكُرُوا لَهُ بَلْدَة طَيِّبَة ورَبٌّ غَفُور"، على المناظر التي عرضها خلال التغريدة.

وأضاف: إقبال كبير على بيت الله الحرام، وأسعدتني التخفيضات المغرية للخدمات في مكة المكرمة. أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية.


واختتم وزير الحج والعمرة تغريدته بالدعاء قائلاً: "تقبل الله من عباده صالح الأعمال".


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,312
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,538
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,157

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة