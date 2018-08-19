النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مجلة أمريكية": هكذا لوث فساد قطر الأمم المتحدة.. وهذه قصة ملايين "المري"

استغربت كيف لمتَّهم بقضايا فساد مالي يوقّع على اتفاقية أممية لمكافحته

سلطت مجلة أميركية الضوء على فضيحة قطرية جديدة تورّطت فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، في قضية تتمثل في الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية.

وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة "أميركان ثينكر" الإلكترونية في تقرير لها ونقلتها "سكاي نيوز": فقد انتقدت توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب.

وبيّنت المجلة أن مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر هذا العام، وقّع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، من أجل مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية.

وتساءلت المجلة الأميركية في تقريرها الذي نُشر أول أمس باستغراب: كيف يتم توقيع اتفاقية من هذا النوع مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري المتهم أصلًا بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلًا عن دعم القاعدة؟!

وأشار تقرير المجلة إلى أن المري، الذي يتقاضى راتبًا شهريًّا لا يتجاوز 12 ألف دولار أميركي، يملك العديد من العقارات خارج قطر، من بينها قصر بقيمة 9.6 مليون يورو في باريس، قرب قوس النصر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مجلة أمريكية": هكذا لوث فساد قطر الأمم المتحدة.. وهذه قصة ملايين "المري"
سبق

سلطت مجلة أميركية الضوء على فضيحة قطرية جديدة تورّطت فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، في قضية تتمثل في الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية.

وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة "أميركان ثينكر" الإلكترونية في تقرير لها ونقلتها "سكاي نيوز": فقد انتقدت توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب.

وبيّنت المجلة أن مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر هذا العام، وقّع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، من أجل مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية.

وتساءلت المجلة الأميركية في تقريرها الذي نُشر أول أمس باستغراب: كيف يتم توقيع اتفاقية من هذا النوع مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري المتهم أصلًا بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلًا عن دعم القاعدة؟!

وأشار تقرير المجلة إلى أن المري، الذي يتقاضى راتبًا شهريًّا لا يتجاوز 12 ألف دولار أميركي، يملك العديد من العقارات خارج قطر، من بينها قصر بقيمة 9.6 مليون يورو في باريس، قرب قوس النصر.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
08:34 PM

"مجلة أمريكية": هكذا لوث فساد قطر الأمم المتحدة.. وهذه قصة ملايين "المري"

استغربت كيف لمتَّهم بقضايا فساد مالي يوقّع على اتفاقية أممية لمكافحته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,580

سلطت مجلة أميركية الضوء على فضيحة قطرية جديدة تورّطت فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، في قضية تتمثل في الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية.

وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة "أميركان ثينكر" الإلكترونية في تقرير لها ونقلتها "سكاي نيوز": فقد انتقدت توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب.

وبيّنت المجلة أن مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر هذا العام، وقّع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، من أجل مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية.

وتساءلت المجلة الأميركية في تقريرها الذي نُشر أول أمس باستغراب: كيف يتم توقيع اتفاقية من هذا النوع مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري المتهم أصلًا بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلًا عن دعم القاعدة؟!

وأشار تقرير المجلة إلى أن المري، الذي يتقاضى راتبًا شهريًّا لا يتجاوز 12 ألف دولار أميركي، يملك العديد من العقارات خارج قطر، من بينها قصر بقيمة 9.6 مليون يورو في باريس، قرب قوس النصر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,052
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,920
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,044

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة