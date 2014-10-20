بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه.. إخلاء محطة بمطار مانشستر البريطانية

السلطات وضعت شريطاً لعزل المكان لحين تقييم الوضع

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، نقلاً عن شهود عيان، أن ركاباً وموظفين جرى إجلاؤهم من المحطة الثانية في مطار مانشستر بعد أنباء عن وجود طرد مشبوه، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال أحد الشهود، في تصريح لـ"مانشستر إيفنينغ نيوز"، إن أخته وعدداً من أفراد عائلته، تم نقلهم من المحطة الثانية في مطار المدينة صوب محطة أخرى.

ورغم ذلك، أكدت المعلومات أن الأوضاع كانت هادئة في المطار، رغم إخلاء الأشخاص الذين كانوا في المحطة وعدد من المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.

بدوره، أوضح المتحدث باسم مطار مانشستر ورود تقارير عن وجود طرد مشبوه، مضيفاً أن عملية الإخلاء قد خضعت للمراقبة.

كما نقل وجود اتصال وثيق بشرطة مانشستر، بينما تعمل على الاستجابة، ثم قال إن المطار سيعلن عن التفاصيل، في أقرب وقت ممكن.

وصرح المتحدث لصحيفة "ميل أونلاين"، "لقد تلقت الشرطة اتصالاً وتم الإبلاغ عن طرد مشبوه في المحطة الثانية من المطار حوالى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة، بعد ظهر اليوم، التاسع عشر من أكتوبر".

يذكر أنه جرى إخلاء المحطة، وفق الإجراءات التي يتم اللجوء إليها في مثل هذه الحالات، وتم وضع شريط لعزل المكان، ريثما يجري تقييم الوضع، وفق السلطات.