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"سكان مكة" يذبحون أكثر من 35 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان

وفق تطبيقات إلكترونية للأمانة لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل

تجاوز إجمالي عدد الذبائح التي تم ذبحها في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك 35 ألف ذبيحة بشتى أنواع المذبوحات، من بقر وأغنام وإبل.

وتفصيلاً، بلغ إجمال يعدد مذبوحات الأهالي "20031" ذبيحة، و11357 ذبيحة في الملاحم، مقابل 4185 ذبيحة في المطابخ، بينما تم ذبح 5575 ذبيحة عن طريق التطبيقات الذكية؛ وبهذا يصبح إجمالي أعداد المذبوحات خلال شهر رمضان بمكة المكرمة 35573 ذبيحة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أطلقت بداية شهر رمضان المنصرم تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل؛ لضمان سلامة الذبيحة في مكة المكرمة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكان مكة" يذبحون أكثر من 35 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان
سبق

تجاوز إجمالي عدد الذبائح التي تم ذبحها في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك 35 ألف ذبيحة بشتى أنواع المذبوحات، من بقر وأغنام وإبل.

وتفصيلاً، بلغ إجمال يعدد مذبوحات الأهالي "20031" ذبيحة، و11357 ذبيحة في الملاحم، مقابل 4185 ذبيحة في المطابخ، بينما تم ذبح 5575 ذبيحة عن طريق التطبيقات الذكية؛ وبهذا يصبح إجمالي أعداد المذبوحات خلال شهر رمضان بمكة المكرمة 35573 ذبيحة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أطلقت بداية شهر رمضان المنصرم تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل؛ لضمان سلامة الذبيحة في مكة المكرمة.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
10:32 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:38 AM

"سكان مكة" يذبحون أكثر من 35 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان

وفق تطبيقات إلكترونية للأمانة لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
1,554

تجاوز إجمالي عدد الذبائح التي تم ذبحها في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك 35 ألف ذبيحة بشتى أنواع المذبوحات، من بقر وأغنام وإبل.

وتفصيلاً، بلغ إجمال يعدد مذبوحات الأهالي "20031" ذبيحة، و11357 ذبيحة في الملاحم، مقابل 4185 ذبيحة في المطابخ، بينما تم ذبح 5575 ذبيحة عن طريق التطبيقات الذكية؛ وبهذا يصبح إجمالي أعداد المذبوحات خلال شهر رمضان بمكة المكرمة 35573 ذبيحة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أطلقت بداية شهر رمضان المنصرم تطبيقات إلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف بيطري متكامل؛ لضمان سلامة الذبيحة في مكة المكرمة.

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