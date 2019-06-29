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توقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام

قال: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر فوق مرتفعات السروات

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاءً من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: تواصل رياح #البوارح سكونها اليوم، وربما يستمر السكون لبضعة أيام.

وتابع: المدن الكويتية وكالعادة تستأثر على قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في العالم بدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية في الظل (#الجهراء 52.1م)، وجاءت #القيصومة بالمرتبة 12 عالمياً وبدرجة حرارة بلغت 49.2م.

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توقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاءً من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: تواصل رياح #البوارح سكونها اليوم، وربما يستمر السكون لبضعة أيام.

وتابع: المدن الكويتية وكالعادة تستأثر على قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في العالم بدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية في الظل (#الجهراء 52.1م)، وجاءت #القيصومة بالمرتبة 12 عالمياً وبدرجة حرارة بلغت 49.2م.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:59 AM

توقعات الهطولات والرياح.. المسند: سكون البوارح ربما يستمر لبضعة أيام

قال: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر فوق مرتفعات السروات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم فوق مرتفعات السروات، وذلك يشمل أجزاءً من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: تواصل رياح #البوارح سكونها اليوم، وربما يستمر السكون لبضعة أيام.

وتابع: المدن الكويتية وكالعادة تستأثر على قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في العالم بدرجات تفوق الخمسين درجة مئوية في الظل (#الجهراء 52.1م)، وجاءت #القيصومة بالمرتبة 12 عالمياً وبدرجة حرارة بلغت 49.2م.

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