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أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً

للتخفيف من الازدحام والتكدس

أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة إلكترونية لحجز المواعيد ذبح الأضاحي في كل مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية، تزامناً مع استعداداتها في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونياً لذبح أضاحيهم في كل مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم، منوهاً إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي وعودة الحياة لطبيعتها، وتنظيم المستفيدين للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة لهم من قبل أمانة المنطقة، مؤكداً أن الحجز الإلكتروني بدأ فعلياً.

وقال: "يمكن للجميع تقديم طلباتهم إلكترونياً من قبل المستفيد عبر تطبيق (إدارة خدمة للعملاء) المتوفر بالأجهزة الذكية، ليتم إشعار المستفيد بالموعد المحدد له".

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لخدمة أكبر قدر من المستفيدين، وذلك من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً
سبق

أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة إلكترونية لحجز المواعيد ذبح الأضاحي في كل مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية، تزامناً مع استعداداتها في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونياً لذبح أضاحيهم في كل مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم، منوهاً إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي وعودة الحياة لطبيعتها، وتنظيم المستفيدين للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة لهم من قبل أمانة المنطقة، مؤكداً أن الحجز الإلكتروني بدأ فعلياً.

وقال: "يمكن للجميع تقديم طلباتهم إلكترونياً من قبل المستفيد عبر تطبيق (إدارة خدمة للعملاء) المتوفر بالأجهزة الذكية، ليتم إشعار المستفيد بالموعد المحدد له".

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لخدمة أكبر قدر من المستفيدين، وذلك من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
06:05 PM

أمانة عسير تطلق خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً

للتخفيف من الازدحام والتكدس

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة إلكترونية لحجز المواعيد ذبح الأضاحي في كل مسالخ مدن ومحافظات المنطقة، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية، تزامناً مع استعداداتها في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الخدمة ستتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونياً لذبح أضاحيهم في كل مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم، منوهاً إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي وعودة الحياة لطبيعتها، وتنظيم المستفيدين للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة لهم من قبل أمانة المنطقة، مؤكداً أن الحجز الإلكتروني بدأ فعلياً.

وقال: "يمكن للجميع تقديم طلباتهم إلكترونياً من قبل المستفيد عبر تطبيق (إدارة خدمة للعملاء) المتوفر بالأجهزة الذكية، ليتم إشعار المستفيد بالموعد المحدد له".

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لخدمة أكبر قدر من المستفيدين، وذلك من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

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