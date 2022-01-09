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"المرور" تدعو مُلاك المركبات المهملة والتالفة لإسقاطها من سجلاتهم

مهلة تصحيحية تبدأ في 1 مارس وتستمر عامًا يُعفى خلالها ناقلها من الرسوم والغرامات

دعت الإدارة العامة للمرور مُلاك المركبات المهملة أو التالفة إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مُلاك المركبات المهملة أو التالفة، الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 28/ 7/ 1443هـ، الموافق 1/ 3/ 2022م.

وأكدت الإدارة أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، أو محال مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، سيُعفَى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

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"المرور" تدعو مُلاك المركبات المهملة والتالفة لإسقاطها من سجلاتهم
سبق

دعت الإدارة العامة للمرور مُلاك المركبات المهملة أو التالفة إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مُلاك المركبات المهملة أو التالفة، الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 28/ 7/ 1443هـ، الموافق 1/ 3/ 2022م.

وأكدت الإدارة أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، أو محال مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، سيُعفَى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:10 PM
اخر تعديل
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
03:00 AM

"المرور" تدعو مُلاك المركبات المهملة والتالفة لإسقاطها من سجلاتهم

مهلة تصحيحية تبدأ في 1 مارس وتستمر عامًا يُعفى خلالها ناقلها من الرسوم والغرامات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
7,335

دعت الإدارة العامة للمرور مُلاك المركبات المهملة أو التالفة إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مُلاك المركبات المهملة أو التالفة، الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 28/ 7/ 1443هـ، الموافق 1/ 3/ 2022م.

وأكدت الإدارة أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، أو محال مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، سيُعفَى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,369
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,339
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,728
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,634

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