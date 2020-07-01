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جامعة حفر الباطن تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا.. إلكترونيًّا

خلال المدة من 10-19 من ذي القعدة الحالي

أعلنت جامعة حفر الباطن اليوم فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441هـ-1442هــ في عدد من التخصصات في مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية: http://hbusis.uhb.edu.sa:8035 خلال المدة من 10-19 من شهر ذي القعدة الحالي.


وأوضحت عمادة الدراسات العليا أن البرامج المتاحة في مرحلة الماجستير هي: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، وماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وماجستير التربية في الطفولة المبكرة، وماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، وماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.


أما برامج الدبلوم المتاحة فهي: الدبلوم العالي في الإرشاد الاسري، والدبلوم العالي في الموارد البشرية، والدبلوم العالي في المحاماة، مهيبة بالراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

جامعة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة حفر الباطن تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا.. إلكترونيًّا
سبق

أعلنت جامعة حفر الباطن اليوم فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441هـ-1442هــ في عدد من التخصصات في مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية: http://hbusis.uhb.edu.sa:8035 خلال المدة من 10-19 من شهر ذي القعدة الحالي.


وأوضحت عمادة الدراسات العليا أن البرامج المتاحة في مرحلة الماجستير هي: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، وماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وماجستير التربية في الطفولة المبكرة، وماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، وماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.


أما برامج الدبلوم المتاحة فهي: الدبلوم العالي في الإرشاد الاسري، والدبلوم العالي في الموارد البشرية، والدبلوم العالي في المحاماة، مهيبة بالراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
04:29 PM

جامعة حفر الباطن تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا.. إلكترونيًّا

خلال المدة من 10-19 من ذي القعدة الحالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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أعلنت جامعة حفر الباطن اليوم فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441هـ-1442هــ في عدد من التخصصات في مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية: http://hbusis.uhb.edu.sa:8035 خلال المدة من 10-19 من شهر ذي القعدة الحالي.


وأوضحت عمادة الدراسات العليا أن البرامج المتاحة في مرحلة الماجستير هي: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، وماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وماجستير التربية في الطفولة المبكرة، وماجستير التربية في التوجيه والإرشاد التربوي، وماجستير المناهج وطرق التدريس، وماجستير القيادة التربوية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.


أما برامج الدبلوم المتاحة فهي: الدبلوم العالي في الإرشاد الاسري، والدبلوم العالي في الموارد البشرية، والدبلوم العالي في المحاماة، مهيبة بالراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

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