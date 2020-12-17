ضمن حملة أمانة منطقة عسير الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية التي انطلقت مؤخراً ، قام أمين منطقة عسير بجولات رقابية مفاجئة على عددٍ من المطاعم والمنشآت التجارية التابعة لبلديات أبها وتنومة ومحايل عسير والمجاردة. وتفصيلاً، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الحملة التي أطلقتها الأمانة تأتي للحرص على سلامة كل ما يُقدّم من غذاء للمستهلك إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات البلدية والصحية الأخرى داخل هذه المنشآت والعاملين بها، مشدداً على أنه لا تهاون في صحة المواطن والمقيم. وأوضح "الحميدي" أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم التي وصلت لأكثر من 2000 جولة على مستوى بلديات المنطقة أغلقوا أكثر من 128 محلاً مُخالفاً وتمت مصادرة الكثير من المواد الغذائية والأدوات غير الصالحة للاستهلاك، مضيفاً أن الحملات الرقابية تشمل جميع البلديات للتأكد من سلامة المواد الغذائية والأطعمة التي تُقدم وحفظها بطريقة سليمة صحياً وأن تكون بعيدةً عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، إضافة إلى متابعة الاشتراطات النظامية البلدية والصحية والنظافة العامة للمنشأة والعاملين بها، موضحاً أن الأمانة ضاعفت عدد كوادرها ميدانياً للقيام بهذه الحملة. وأشار إلى رصد الفرق الرقابية العديد من المخالفات والملاحظات أثناء الجولات طُبقت عليها الإجراءات النظامية المناسبة، مؤكداً استمرار الجولات على مدار اليوم من خلال الفرق الرقابية، مؤكداً أن المستهلك هو أحد محاور نجاح هذه من خلال التواصل والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات التي تظهر على المطاعم والمحلات على رقم 940. يذكر أن أمين المنطقة تزامناً مع الحملة، قام بزيارات رقابية مفاجئة لعددٍ من المطاعم والمنشآت الغذائية في عددٍ من البلديات، وعلى هذا فالأمانة ستواصل هذه الجولات الرقابية ضمن حملتها في ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية.

أمين عسير: لا تهاون في صحة المستهلك وما يُقدّم بالمطاعم يخضع للرقابة رائد القرفي سبق 2020-12-17 ضمن حملة أمانة منطقة عسير الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية التي انطلقت مؤخراً ، قام أمين منطقة عسير بجولات رقابية مفاجئة على عددٍ من المطاعم والمنشآت التجارية التابعة لبلديات أبها وتنومة ومحايل عسير والمجاردة.



وتفصيلاً، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الحملة التي أطلقتها الأمانة تأتي للحرص على سلامة كل ما يُقدّم من غذاء للمستهلك إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات البلدية والصحية الأخرى داخل هذه المنشآت والعاملين بها، مشدداً على أنه لا تهاون في صحة المواطن والمقيم.



وأوضح "الحميدي" أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم التي وصلت لأكثر من 2000 جولة على مستوى بلديات المنطقة أغلقوا أكثر من 128 محلاً مُخالفاً وتمت مصادرة الكثير من المواد الغذائية والأدوات غير الصالحة للاستهلاك، مضيفاً أن الحملات الرقابية تشمل جميع البلديات للتأكد من سلامة المواد الغذائية والأطعمة التي تُقدم وحفظها بطريقة سليمة صحياً وأن تكون بعيدةً عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، إضافة إلى متابعة الاشتراطات النظامية البلدية والصحية والنظافة العامة للمنشأة والعاملين بها، موضحاً أن الأمانة ضاعفت عدد كوادرها ميدانياً للقيام بهذه الحملة.



وأشار إلى رصد الفرق الرقابية العديد من المخالفات والملاحظات أثناء الجولات طُبقت عليها الإجراءات النظامية المناسبة، مؤكداً استمرار الجولات على مدار اليوم من خلال الفرق الرقابية، مؤكداً أن المستهلك هو أحد محاور نجاح هذه من خلال التواصل والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات التي تظهر على المطاعم والمحلات على رقم 940.



يذكر أن أمين المنطقة تزامناً مع الحملة، قام بزيارات رقابية مفاجئة لعددٍ من المطاعم والمنشآت الغذائية في عددٍ من البلديات، وعلى هذا فالأمانة ستواصل هذه الجولات الرقابية ضمن حملتها في ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 09:52 PM

أمين عسير: لا تهاون في صحة المستهلك وما يُقدّم بالمطاعم يخضع للرقابة قال إن الأمانة أجرت 2000 جولة أسفرت عن إغلاق 128 محلاً مخالفاً





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ضمن حملة أمانة منطقة عسير الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية التي انطلقت مؤخراً ، قام أمين منطقة عسير بجولات رقابية مفاجئة على عددٍ من المطاعم والمنشآت التجارية التابعة لبلديات أبها وتنومة ومحايل عسير والمجاردة.



وتفصيلاً، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الحملة التي أطلقتها الأمانة تأتي للحرص على سلامة كل ما يُقدّم من غذاء للمستهلك إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات البلدية والصحية الأخرى داخل هذه المنشآت والعاملين بها، مشدداً على أنه لا تهاون في صحة المواطن والمقيم.



وأوضح "الحميدي" أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم التي وصلت لأكثر من 2000 جولة على مستوى بلديات المنطقة أغلقوا أكثر من 128 محلاً مُخالفاً وتمت مصادرة الكثير من المواد الغذائية والأدوات غير الصالحة للاستهلاك، مضيفاً أن الحملات الرقابية تشمل جميع البلديات للتأكد من سلامة المواد الغذائية والأطعمة التي تُقدم وحفظها بطريقة سليمة صحياً وأن تكون بعيدةً عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، إضافة إلى متابعة الاشتراطات النظامية البلدية والصحية والنظافة العامة للمنشأة والعاملين بها، موضحاً أن الأمانة ضاعفت عدد كوادرها ميدانياً للقيام بهذه الحملة.



وأشار إلى رصد الفرق الرقابية العديد من المخالفات والملاحظات أثناء الجولات طُبقت عليها الإجراءات النظامية المناسبة، مؤكداً استمرار الجولات على مدار اليوم من خلال الفرق الرقابية، مؤكداً أن المستهلك هو أحد محاور نجاح هذه من خلال التواصل والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات التي تظهر على المطاعم والمحلات على رقم 940.



يذكر أن أمين المنطقة تزامناً مع الحملة، قام بزيارات رقابية مفاجئة لعددٍ من المطاعم والمنشآت الغذائية في عددٍ من البلديات، وعلى هذا فالأمانة ستواصل هذه الجولات الرقابية ضمن حملتها في ظل توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية.