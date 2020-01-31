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بريطانيا تعلن إصابة شخصين بفيروس كورونا الجديد على أراضيها

تم نقلهما لمركز متخصص لمتابعة العلاج

أكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الجمعة، إصابة شخصين من نفس العائلة بفيروس كورونا الجديد شمال البلاد.


وتم نقل الحالتين ليلة أمس من أحد فنادق مدينة "يوركشير" إلى مركز متخصص في مدينة نيوكاسل، من أجل متابعة إجراءات العلاج.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد تأكيد 98 حالة إصابة بالمرض في 18 دولة غير الصين، التي بلغ فيها عدد الوفيات جراء الفيروس 213 حالة، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

إنجلترا كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تعلن إصابة شخصين بفيروس كورونا الجديد على أراضيها
سبق

أكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الجمعة، إصابة شخصين من نفس العائلة بفيروس كورونا الجديد شمال البلاد.


وتم نقل الحالتين ليلة أمس من أحد فنادق مدينة "يوركشير" إلى مركز متخصص في مدينة نيوكاسل، من أجل متابعة إجراءات العلاج.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد تأكيد 98 حالة إصابة بالمرض في 18 دولة غير الصين، التي بلغ فيها عدد الوفيات جراء الفيروس 213 حالة، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
06:52 PM
اخر تعديل
31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
08:28 PM

بريطانيا تعلن إصابة شخصين بفيروس كورونا الجديد على أراضيها

تم نقلهما لمركز متخصص لمتابعة العلاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
2
1,767

أكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الجمعة، إصابة شخصين من نفس العائلة بفيروس كورونا الجديد شمال البلاد.


وتم نقل الحالتين ليلة أمس من أحد فنادق مدينة "يوركشير" إلى مركز متخصص في مدينة نيوكاسل، من أجل متابعة إجراءات العلاج.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد تأكيد 98 حالة إصابة بالمرض في 18 دولة غير الصين، التي بلغ فيها عدد الوفيات جراء الفيروس 213 حالة، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

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