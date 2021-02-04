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"قطان" يبحث مع وزير خارجية غينيا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج.

وتفصيلاً.. جرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات من الجانب الغيني،‏‎ وزير النفط غابرييل ميبيجا أوبيانج ليما، ووزير المالية فالنتين إيلا ماي، ووزير التجارة باستور ميخا أوندو بيل، ومعالي وزير الأشغال العامة سيزار أوغوستو مبا أبوجو، ووزير السياحة والثقافة روفينو ندونج إسونو نشاما، ومعالي وزير الزراعة والغابات فرانسيسكا انمي ايفوا، ووزيرة الثروة السمكية والموارد المائية أدوراسيون صالاص شنكو.

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"قطان" يبحث مع وزير خارجية غينيا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
سبق

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج.

وتفصيلاً.. جرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات من الجانب الغيني،‏‎ وزير النفط غابرييل ميبيجا أوبيانج ليما، ووزير المالية فالنتين إيلا ماي، ووزير التجارة باستور ميخا أوندو بيل، ومعالي وزير الأشغال العامة سيزار أوغوستو مبا أبوجو، ووزير السياحة والثقافة روفينو ندونج إسونو نشاما، ومعالي وزير الزراعة والغابات فرانسيسكا انمي ايفوا، ووزيرة الثروة السمكية والموارد المائية أدوراسيون صالاص شنكو.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:29 AM

"قطان" يبحث مع وزير خارجية غينيا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج.

وتفصيلاً.. جرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات من الجانب الغيني،‏‎ وزير النفط غابرييل ميبيجا أوبيانج ليما، ووزير المالية فالنتين إيلا ماي، ووزير التجارة باستور ميخا أوندو بيل، ومعالي وزير الأشغال العامة سيزار أوغوستو مبا أبوجو، ووزير السياحة والثقافة روفينو ندونج إسونو نشاما، ومعالي وزير الزراعة والغابات فرانسيسكا انمي ايفوا، ووزيرة الثروة السمكية والموارد المائية أدوراسيون صالاص شنكو.

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