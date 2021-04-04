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بقرار من الرئيس الجديد.. الغامدي رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر

عيّن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، اليوم الأحد، أحمد بن ناصر الغامدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي. وسبق للغامدي أن عمل مديرًا للتسويق بنادي النصر من 2015 إلى 2017، ومديرًا تنفيذيًا لفريق كرة القدم المشارك في دوري أبطال آسيا 2018، ونائبًا للمدير العام لكرة القدم من 2018 إلى 2020.

إدارة نادي النصر مسلي آل معمر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقرار من الرئيس الجديد.. الغامدي رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر
سبق

عيّن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، اليوم الأحد، أحمد بن ناصر الغامدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي. وسبق للغامدي أن عمل مديرًا للتسويق بنادي النصر من 2015 إلى 2017، ومديرًا تنفيذيًا لفريق كرة القدم المشارك في دوري أبطال آسيا 2018، ونائبًا للمدير العام لكرة القدم من 2018 إلى 2020.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
04:05 PM

بقرار من الرئيس الجديد.. الغامدي رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عيّن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، اليوم الأحد، أحمد بن ناصر الغامدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي. وسبق للغامدي أن عمل مديرًا للتسويق بنادي النصر من 2015 إلى 2017، ومديرًا تنفيذيًا لفريق كرة القدم المشارك في دوري أبطال آسيا 2018، ونائبًا للمدير العام لكرة القدم من 2018 إلى 2020.

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