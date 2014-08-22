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برشلونة يتعادل بصعوبة مع أتلتيك بلباو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا

تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو 1 - 1 أمس السبت على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه إينييجو مارتينيز في الدقيقة الـ50 بعد ركلة ركنية، نفّذها إيكر مونيان، وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.

لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرخي روبرتو.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك جارسيا في الوقت بدلاً من الضائع؛ وذلك لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط؛ ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.

الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يتعادل بصعوبة مع أتلتيك بلباو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا
سبق

تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو 1 - 1 أمس السبت على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه إينييجو مارتينيز في الدقيقة الـ50 بعد ركلة ركنية، نفّذها إيكر مونيان، وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.

لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرخي روبرتو.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك جارسيا في الوقت بدلاً من الضائع؛ وذلك لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط؛ ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:56 AM

برشلونة يتعادل بصعوبة مع أتلتيك بلباو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو 1 - 1 أمس السبت على ملعب سان ماميس ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه إينييجو مارتينيز في الدقيقة الـ50 بعد ركلة ركنية، نفّذها إيكر مونيان، وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.

لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرخي روبرتو.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك جارسيا في الوقت بدلاً من الضائع؛ وذلك لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط؛ ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.

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