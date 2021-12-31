النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫بعد ثبوت تجاوزاتها وعجزها عن أداء مهامها.. وزير التجارة يحل مجلس إدارة غرفة تبوك

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك للدورة الحالية "١٤٤٠/ ١٤٤٤"، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

جاء القرار الوزاري إثر ثبوت تجاوز مجلس إدارة الغرفة حدود صلاحياته وتعطيل أداء عمل الغرفة، وعجزها عن أداء مهامها نتيجة خلافات أعضاء المجلس.

ووجه وزير التجارة الجمعية العمومية لغرفة تبوك إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل مجلس إدارة جديد، وفتح باب الترشح اعتبارًا من تاريخ ٥ رجب ١٤٤٣ هجرية.

ويأتي هذا القرار كأول قرار وزاري بحل مجلس إدارة غرفة تجارية منذ سريان نظام الغرف التجارية الجديد الذي يهدف لرفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر.


وتؤكد وزارة التجارة أن الغرف التجارية أنشئت لتخدم قطاع الأعمال بكل مكوناته من منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بما يليق بتطلعات رجال وسيدات ورواد الأعمال، وأن هذه الغرف هي منشآت غير ربحية، على عاتقها أدوار كبرى لخدمة مستفيديها.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫بعد ثبوت تجاوزاتها وعجزها عن أداء مهامها.. وزير التجارة يحل مجلس إدارة غرفة تبوك
سبق

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك للدورة الحالية "١٤٤٠/ ١٤٤٤"، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

جاء القرار الوزاري إثر ثبوت تجاوز مجلس إدارة الغرفة حدود صلاحياته وتعطيل أداء عمل الغرفة، وعجزها عن أداء مهامها نتيجة خلافات أعضاء المجلس.

ووجه وزير التجارة الجمعية العمومية لغرفة تبوك إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل مجلس إدارة جديد، وفتح باب الترشح اعتبارًا من تاريخ ٥ رجب ١٤٤٣ هجرية.

ويأتي هذا القرار كأول قرار وزاري بحل مجلس إدارة غرفة تجارية منذ سريان نظام الغرف التجارية الجديد الذي يهدف لرفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر.


وتؤكد وزارة التجارة أن الغرف التجارية أنشئت لتخدم قطاع الأعمال بكل مكوناته من منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بما يليق بتطلعات رجال وسيدات ورواد الأعمال، وأن هذه الغرف هي منشآت غير ربحية، على عاتقها أدوار كبرى لخدمة مستفيديها.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
06:46 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:13 AM

‫بعد ثبوت تجاوزاتها وعجزها عن أداء مهامها.. وزير التجارة يحل مجلس إدارة غرفة تبوك

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
7,507

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك للدورة الحالية "١٤٤٠/ ١٤٤٤"، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

جاء القرار الوزاري إثر ثبوت تجاوز مجلس إدارة الغرفة حدود صلاحياته وتعطيل أداء عمل الغرفة، وعجزها عن أداء مهامها نتيجة خلافات أعضاء المجلس.

ووجه وزير التجارة الجمعية العمومية لغرفة تبوك إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل مجلس إدارة جديد، وفتح باب الترشح اعتبارًا من تاريخ ٥ رجب ١٤٤٣ هجرية.

ويأتي هذا القرار كأول قرار وزاري بحل مجلس إدارة غرفة تجارية منذ سريان نظام الغرف التجارية الجديد الذي يهدف لرفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر.


وتؤكد وزارة التجارة أن الغرف التجارية أنشئت لتخدم قطاع الأعمال بكل مكوناته من منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بما يليق بتطلعات رجال وسيدات ورواد الأعمال، وأن هذه الغرف هي منشآت غير ربحية، على عاتقها أدوار كبرى لخدمة مستفيديها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة