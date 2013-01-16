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مفاجأة.. "صاحب قلب الخنزير" مرتكب جريمة طعن شخص مرات عدة

فجّرت شقيقة شخص تدعى لزلي شوميكر؛ معلومات خطيرة عن ديفيد بينيت (57 عاما)؛ الذي خضع لأول عملية في العالم لزراعة قلب خنزير في جسم إنسان.

وقالت "لزلي"، إن صاحب قلب الخنزير، أُدين بطعن شقيقها مرات عدة، والذي رحل في عام 2007 بعدما عانى على مدار عقدين من مشكلات طبية بسبب حادث الطعن.

" لزلي شوميكر"؛ أضافت أن "ديفيد بينيت"؛ لم يكن يستحق أن يستفيد من العملية الجراحية الفريدة، لكن الفريق الذي أجرى العملية قال إن سجل المريض الجنائي لا يمكن أن يعتمد أساساً لتقييم أحقيته في العلاج.

وأُدين بينيت بالاعتداء وحيازة أداة حادة وحُكم عليه بالسجن عشرة أعوام.

وقالت لزلي؛ إن أحداً لم يتحدث إليها بخصوص العملية الجراحية التي خضع لها بينيت؛ وعلمت بالأمر من ابنتها التي أرسلت إليها رسالة نصية تقول فيها "ماما، هذا هو الرجل الذي طعن العم إد"، وبعدها قرأت القصة، وشعرت بالغضب لأنه حصل على قلب.

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مفاجأة.. "صاحب قلب الخنزير" مرتكب جريمة طعن شخص مرات عدة
سبق

فجّرت شقيقة شخص تدعى لزلي شوميكر؛ معلومات خطيرة عن ديفيد بينيت (57 عاما)؛ الذي خضع لأول عملية في العالم لزراعة قلب خنزير في جسم إنسان.

وقالت "لزلي"، إن صاحب قلب الخنزير، أُدين بطعن شقيقها مرات عدة، والذي رحل في عام 2007 بعدما عانى على مدار عقدين من مشكلات طبية بسبب حادث الطعن.

" لزلي شوميكر"؛ أضافت أن "ديفيد بينيت"؛ لم يكن يستحق أن يستفيد من العملية الجراحية الفريدة، لكن الفريق الذي أجرى العملية قال إن سجل المريض الجنائي لا يمكن أن يعتمد أساساً لتقييم أحقيته في العلاج.

وأُدين بينيت بالاعتداء وحيازة أداة حادة وحُكم عليه بالسجن عشرة أعوام.

وقالت لزلي؛ إن أحداً لم يتحدث إليها بخصوص العملية الجراحية التي خضع لها بينيت؛ وعلمت بالأمر من ابنتها التي أرسلت إليها رسالة نصية تقول فيها "ماما، هذا هو الرجل الذي طعن العم إد"، وبعدها قرأت القصة، وشعرت بالغضب لأنه حصل على قلب.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:50 AM

مفاجأة.. "صاحب قلب الخنزير" مرتكب جريمة طعن شخص مرات عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فجّرت شقيقة شخص تدعى لزلي شوميكر؛ معلومات خطيرة عن ديفيد بينيت (57 عاما)؛ الذي خضع لأول عملية في العالم لزراعة قلب خنزير في جسم إنسان.

وقالت "لزلي"، إن صاحب قلب الخنزير، أُدين بطعن شقيقها مرات عدة، والذي رحل في عام 2007 بعدما عانى على مدار عقدين من مشكلات طبية بسبب حادث الطعن.

" لزلي شوميكر"؛ أضافت أن "ديفيد بينيت"؛ لم يكن يستحق أن يستفيد من العملية الجراحية الفريدة، لكن الفريق الذي أجرى العملية قال إن سجل المريض الجنائي لا يمكن أن يعتمد أساساً لتقييم أحقيته في العلاج.

وأُدين بينيت بالاعتداء وحيازة أداة حادة وحُكم عليه بالسجن عشرة أعوام.

وقالت لزلي؛ إن أحداً لم يتحدث إليها بخصوص العملية الجراحية التي خضع لها بينيت؛ وعلمت بالأمر من ابنتها التي أرسلت إليها رسالة نصية تقول فيها "ماما، هذا هو الرجل الذي طعن العم إد"، وبعدها قرأت القصة، وشعرت بالغضب لأنه حصل على قلب.

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