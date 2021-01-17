النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد "الأزرق".. المزارع المالكي ينجح في زراعة وإكثار "الشاي الأصفر" في الداير

نجح المزارع أحمد المالكي في زراعة وإكثار مشروب الشاي الأصفر، أحد أهم المشروبات الساخنة، في مزرعته "الشرقة" بمحافظة الداير، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات داخل مزرعته، منها الشاي الأزرق.

وتفصيلاً، قال المزارع أحمد بن جبران المالكي، المهتم بالبيئة والنبات، إنه وجد الشاي الأصفر في بداية الأمر لدى أحد الأشخاص في جبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك، وبحسب ذلك الشخص فإن أحد كبار السن هناك يستخدمه كشاي؛ فبدأ "المالكي" رحلة إكثاره واستخدامه، وفعلاً نتج شاي أصفر ذو مذاق قريب من الشاي الأخضر.

وأردف "المالكي": "عملت على (تشتيله) وإكثاره. وبحسب أحد الزوار فإن الشاي الأصفر موجود بجنوب شرق آسيا، ويستخدمه السكان هناك، ولا زلت أبحث عن صحة هذه المعلومة".

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن سعيد قشاش الغامدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة والمستشار السابق بوزارة البيئة والزراعة، لـ"سبق" أن النبات الذي يُصنع منه الشاي الأصفر هو نوع من الفصيلة المركبة، يسمى "الشاهي" توسعًا في الاسم كالشاهي الأزرق، ولا يمت إلى الشاهي المعروف بصلة.

وأبان" الغامدي": "يظهر بلون أصفر عند طبخه بكمية قليلة، وإذا بولغ في طبخه تحول إلي اللون الأحمر، كالشاهي. ويُزرع في العالم على نطاق واسع، وهو ذو فوائد طبية، منها تفتيت وإذابة الحصى في المسالك البولية".

الداير محافظة الداير جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد "الأزرق".. المزارع المالكي ينجح في زراعة وإكثار "الشاي الأصفر" في الداير
سبق

نجح المزارع أحمد المالكي في زراعة وإكثار مشروب الشاي الأصفر، أحد أهم المشروبات الساخنة، في مزرعته "الشرقة" بمحافظة الداير، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات داخل مزرعته، منها الشاي الأزرق.

وتفصيلاً، قال المزارع أحمد بن جبران المالكي، المهتم بالبيئة والنبات، إنه وجد الشاي الأصفر في بداية الأمر لدى أحد الأشخاص في جبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك، وبحسب ذلك الشخص فإن أحد كبار السن هناك يستخدمه كشاي؛ فبدأ "المالكي" رحلة إكثاره واستخدامه، وفعلاً نتج شاي أصفر ذو مذاق قريب من الشاي الأخضر.

وأردف "المالكي": "عملت على (تشتيله) وإكثاره. وبحسب أحد الزوار فإن الشاي الأصفر موجود بجنوب شرق آسيا، ويستخدمه السكان هناك، ولا زلت أبحث عن صحة هذه المعلومة".

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن سعيد قشاش الغامدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة والمستشار السابق بوزارة البيئة والزراعة، لـ"سبق" أن النبات الذي يُصنع منه الشاي الأصفر هو نوع من الفصيلة المركبة، يسمى "الشاهي" توسعًا في الاسم كالشاهي الأزرق، ولا يمت إلى الشاهي المعروف بصلة.

وأبان" الغامدي": "يظهر بلون أصفر عند طبخه بكمية قليلة، وإذا بولغ في طبخه تحول إلي اللون الأحمر، كالشاهي. ويُزرع في العالم على نطاق واسع، وهو ذو فوائد طبية، منها تفتيت وإذابة الحصى في المسالك البولية".

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
12:03 AM

بعد "الأزرق".. المزارع المالكي ينجح في زراعة وإكثار "الشاي الأصفر" في الداير

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
1,438

نجح المزارع أحمد المالكي في زراعة وإكثار مشروب الشاي الأصفر، أحد أهم المشروبات الساخنة، في مزرعته "الشرقة" بمحافظة الداير، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات داخل مزرعته، منها الشاي الأزرق.

وتفصيلاً، قال المزارع أحمد بن جبران المالكي، المهتم بالبيئة والنبات، إنه وجد الشاي الأصفر في بداية الأمر لدى أحد الأشخاص في جبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك، وبحسب ذلك الشخص فإن أحد كبار السن هناك يستخدمه كشاي؛ فبدأ "المالكي" رحلة إكثاره واستخدامه، وفعلاً نتج شاي أصفر ذو مذاق قريب من الشاي الأخضر.

وأردف "المالكي": "عملت على (تشتيله) وإكثاره. وبحسب أحد الزوار فإن الشاي الأصفر موجود بجنوب شرق آسيا، ويستخدمه السكان هناك، ولا زلت أبحث عن صحة هذه المعلومة".

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن سعيد قشاش الغامدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة والمستشار السابق بوزارة البيئة والزراعة، لـ"سبق" أن النبات الذي يُصنع منه الشاي الأصفر هو نوع من الفصيلة المركبة، يسمى "الشاهي" توسعًا في الاسم كالشاهي الأزرق، ولا يمت إلى الشاهي المعروف بصلة.

وأبان" الغامدي": "يظهر بلون أصفر عند طبخه بكمية قليلة، وإذا بولغ في طبخه تحول إلي اللون الأحمر، كالشاهي. ويُزرع في العالم على نطاق واسع، وهو ذو فوائد طبية، منها تفتيت وإذابة الحصى في المسالك البولية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,388
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,808

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة