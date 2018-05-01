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محترف "النصر" السابق يحقق لقب أفضل لاعب في الدوري "الأسترالي"

توّج محترف النصر السابق ، اللاعب البولندي أدريان ميرزيفسكي بلقب أفضل لاعب في الدوري الأسترالي بعدما نجح في قيادة فريق إف سي سيدني بلقب الدوري أخيرًا .


ولعب ميرزيفسكي مع سيدني 31 مباراة نجح فيها في تسجيل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين كما حصد لقب ثالث أفضل لاعب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا حيث سجل مع الفريق هدفًا وصنع اثنين آخرين.

وسبق لأدريان أن مثّل النصر موسمين حقق خلالهما مع الفريق لقب الدوري عام 2015 قبل أن يتم بيعه لصالح السارقة الإماراتي الذي انتقل منه لناديه الأسترالي الحالي .


وكان النصر قد ضم اللاعب من طرابزون التركي نظير 3.2 مليون يورو مدة ثلاثة مواسم إلا أنه لعب للفريق موسمين فقط وتطالب جماهير النصر في الوقت الحالي بمحاولة استعادة اللاعب.


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محترف "النصر" السابق يحقق لقب أفضل لاعب في الدوري "الأسترالي"
سبق

توّج محترف النصر السابق ، اللاعب البولندي أدريان ميرزيفسكي بلقب أفضل لاعب في الدوري الأسترالي بعدما نجح في قيادة فريق إف سي سيدني بلقب الدوري أخيرًا .


ولعب ميرزيفسكي مع سيدني 31 مباراة نجح فيها في تسجيل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين كما حصد لقب ثالث أفضل لاعب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا حيث سجل مع الفريق هدفًا وصنع اثنين آخرين.

وسبق لأدريان أن مثّل النصر موسمين حقق خلالهما مع الفريق لقب الدوري عام 2015 قبل أن يتم بيعه لصالح السارقة الإماراتي الذي انتقل منه لناديه الأسترالي الحالي .


وكان النصر قد ضم اللاعب من طرابزون التركي نظير 3.2 مليون يورو مدة ثلاثة مواسم إلا أنه لعب للفريق موسمين فقط وتطالب جماهير النصر في الوقت الحالي بمحاولة استعادة اللاعب.


01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:51 PM

محترف "النصر" السابق يحقق لقب أفضل لاعب في الدوري "الأسترالي"

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محمد السيّد - الرياض
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توّج محترف النصر السابق ، اللاعب البولندي أدريان ميرزيفسكي بلقب أفضل لاعب في الدوري الأسترالي بعدما نجح في قيادة فريق إف سي سيدني بلقب الدوري أخيرًا .


ولعب ميرزيفسكي مع سيدني 31 مباراة نجح فيها في تسجيل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين كما حصد لقب ثالث أفضل لاعب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا حيث سجل مع الفريق هدفًا وصنع اثنين آخرين.

وسبق لأدريان أن مثّل النصر موسمين حقق خلالهما مع الفريق لقب الدوري عام 2015 قبل أن يتم بيعه لصالح السارقة الإماراتي الذي انتقل منه لناديه الأسترالي الحالي .


وكان النصر قد ضم اللاعب من طرابزون التركي نظير 3.2 مليون يورو مدة ثلاثة مواسم إلا أنه لعب للفريق موسمين فقط وتطالب جماهير النصر في الوقت الحالي بمحاولة استعادة اللاعب.


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