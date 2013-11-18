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صدور الموافقة السامية على تعيين محمد آل صايل رئيسًا لهيئة المساحة

شارك في العديد من الأعمال واللجان والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية

صدرت الموافقة السامية على تعيين الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل رئيسًا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ورفع آل صايل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على الثقة الملكية الغالية، وعدها دافعاً إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد والعطاء.

وأشاد بما تحظى به الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه في العمل مع منسوبي ومنسوبات الهيئة لما فيه خدمة الدين والملك والوطن، وتجسيد توجيهات ولاة الأمر بما يحقق الخطط الوطنية التي تتطلع إليها الهيئة لتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به.

يُذكر أن الدكتور آل صايل حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية في تخصص المساحة، والماجستير في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية، وشهادة الدكتوراه في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية، كما شارك في العديد من الأعمال واللجان والمعارض والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إضافة إلى عضويته في عدد من الجمعيات العلمية والفنية.

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صدور الموافقة السامية على تعيين محمد آل صايل رئيسًا لهيئة المساحة
سبق

صدرت الموافقة السامية على تعيين الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل رئيسًا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ورفع آل صايل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على الثقة الملكية الغالية، وعدها دافعاً إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد والعطاء.

وأشاد بما تحظى به الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه في العمل مع منسوبي ومنسوبات الهيئة لما فيه خدمة الدين والملك والوطن، وتجسيد توجيهات ولاة الأمر بما يحقق الخطط الوطنية التي تتطلع إليها الهيئة لتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به.

يُذكر أن الدكتور آل صايل حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية في تخصص المساحة، والماجستير في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية، وشهادة الدكتوراه في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية، كما شارك في العديد من الأعمال واللجان والمعارض والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إضافة إلى عضويته في عدد من الجمعيات العلمية والفنية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
04:13 PM

صدور الموافقة السامية على تعيين محمد آل صايل رئيسًا لهيئة المساحة

شارك في العديد من الأعمال واللجان والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت الموافقة السامية على تعيين الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل رئيسًا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ورفع آل صايل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على الثقة الملكية الغالية، وعدها دافعاً إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد والعطاء.

وأشاد بما تحظى به الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه في العمل مع منسوبي ومنسوبات الهيئة لما فيه خدمة الدين والملك والوطن، وتجسيد توجيهات ولاة الأمر بما يحقق الخطط الوطنية التي تتطلع إليها الهيئة لتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به.

يُذكر أن الدكتور آل صايل حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية في تخصص المساحة، والماجستير في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية، وشهادة الدكتوراه في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية، كما شارك في العديد من الأعمال واللجان والمعارض والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إضافة إلى عضويته في عدد من الجمعيات العلمية والفنية.

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