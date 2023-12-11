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شاهد.. ضبط 21 مخالفاً في حملة "وطن بلا مخالف" في ضواحي ينبع

تسليم المخالفين لشعبة الوافدين بالمحافظة لإكمال الإجراءات النظامية في حقهم

نفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة ينبع بمشاركة مع الضبط الإداري بالمحافظة حملة تفتيشية مشتركة ضمن حملة "وطن بلا مخالف" شملت الحملة ضواحي مدينة ينبع ومراكز نبط والنجف وأبو شكير وتم ضبط 11 عاملاً من مخالفي نظام الإقامة و10 عمال من مخالفي نظام العمل وتم تسليم المخالفين لشعبة الوافدين بالمحافظة لإكمال الإجراءات النظامية في حقهم .

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بأن الحملات والجولات الميدانية مستمرة بجميع مدن ومحافظات وهجر وقرى منطقة المدينة المنورة للتأكد من الالتزام الجميع بنظام العمل وتطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين مقدماً خالص الشكر للرفد الأمني والجهات المشاركة بمحافظة ينبع على هذا العمل المشترك المتكاتف الذي يعود نفعه على الوطن والمواطن .

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شاهد.. ضبط 21 مخالفاً في حملة "وطن بلا مخالف" في ضواحي ينبع
سبق

نفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة ينبع بمشاركة مع الضبط الإداري بالمحافظة حملة تفتيشية مشتركة ضمن حملة "وطن بلا مخالف" شملت الحملة ضواحي مدينة ينبع ومراكز نبط والنجف وأبو شكير وتم ضبط 11 عاملاً من مخالفي نظام الإقامة و10 عمال من مخالفي نظام العمل وتم تسليم المخالفين لشعبة الوافدين بالمحافظة لإكمال الإجراءات النظامية في حقهم .

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بأن الحملات والجولات الميدانية مستمرة بجميع مدن ومحافظات وهجر وقرى منطقة المدينة المنورة للتأكد من الالتزام الجميع بنظام العمل وتطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين مقدماً خالص الشكر للرفد الأمني والجهات المشاركة بمحافظة ينبع على هذا العمل المشترك المتكاتف الذي يعود نفعه على الوطن والمواطن .

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:30 PM

شاهد.. ضبط 21 مخالفاً في حملة "وطن بلا مخالف" في ضواحي ينبع

تسليم المخالفين لشعبة الوافدين بالمحافظة لإكمال الإجراءات النظامية في حقهم

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ماجد الرفاعي - ينبع
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نفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة ينبع بمشاركة مع الضبط الإداري بالمحافظة حملة تفتيشية مشتركة ضمن حملة "وطن بلا مخالف" شملت الحملة ضواحي مدينة ينبع ومراكز نبط والنجف وأبو شكير وتم ضبط 11 عاملاً من مخالفي نظام الإقامة و10 عمال من مخالفي نظام العمل وتم تسليم المخالفين لشعبة الوافدين بالمحافظة لإكمال الإجراءات النظامية في حقهم .

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بأن الحملات والجولات الميدانية مستمرة بجميع مدن ومحافظات وهجر وقرى منطقة المدينة المنورة للتأكد من الالتزام الجميع بنظام العمل وتطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين مقدماً خالص الشكر للرفد الأمني والجهات المشاركة بمحافظة ينبع على هذا العمل المشترك المتكاتف الذي يعود نفعه على الوطن والمواطن .

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