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أمطار جازان.. إغلاق طرق واستنفار أمني وخطباء الجمعة يحذّرون من مخاطر السيول

استنفار دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني

عاشت منطقة جازان، صباح اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، واستمرت إلى ظهر الجمعة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وتَسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق عدد من الطرق، حتى تم تصريف المياه؛ فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني؛ فيما حذّر خطباء الجمعة المصلين والأهالي من مَخاطر السيول والابتعاد عن مجاريها.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

أمطار جازان الفِرَق الأمنية مخاطر السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار جازان.. إغلاق طرق واستنفار أمني وخطباء الجمعة يحذّرون من مخاطر السيول
سبق

عاشت منطقة جازان، صباح اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، واستمرت إلى ظهر الجمعة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وتَسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق عدد من الطرق، حتى تم تصريف المياه؛ فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني؛ فيما حذّر خطباء الجمعة المصلين والأهالي من مَخاطر السيول والابتعاد عن مجاريها.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
02:18 PM

أمطار جازان.. إغلاق طرق واستنفار أمني وخطباء الجمعة يحذّرون من مخاطر السيول

استنفار دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني

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فهد كاملي - جازان
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3,598

عاشت منطقة جازان، صباح اليوم، وسط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، واستمرت إلى ظهر الجمعة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية؛ بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وتَسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق عدد من الطرق، حتى تم تصريف المياه؛ فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني؛ فيما حذّر خطباء الجمعة المصلين والأهالي من مَخاطر السيول والابتعاد عن مجاريها.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

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