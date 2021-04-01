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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)، تبدأ من الساعة الـ10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)، تبدأ من الساعة الـ10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
08:45 AM

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)، تبدأ من الساعة الـ10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

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