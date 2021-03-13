الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90034 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.
الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-13
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90034 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.
13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
10:15 AM
الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90034 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.