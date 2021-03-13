الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90034 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.