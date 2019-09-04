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بالفيديو.. المرأة السعودية تشارك لأول مرة في معاينة الحوادث الميدانية بالرياض

"السليمان": شركة نجم وفرت كاميرات خاصة بالمركبات التي تقودها النساء

بدأت المرأة السعودية بالمشاركة في معاينة الحوادث الميدانية من خلال انضمامها لشركة نجم، حيث كانت المشاركة الأولى أمس الأول لإحدى المعاينات التي باشرت خمسة حوادث في الرياض في خطوة لتمكين المرأة ومشاركتها في كل القطاعات الحيوية وفق رؤية المملكة 2030م.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة نجم لقناة العربية، أن المرأة السعودية تمكنت في الشركة بنسبة 15 ٪ بأكثر من 140 كادرًا نسائيًا ما بين مراكز الاتصال ومعاينة الحوادث.

وأشار "السليمان" إلى أن من المعايير الخاصة لمباشرة المرأة لمعاينة وتقييم الحوادث والتحقيق فيها ميدانيًا تتضمن اجتياز اختبار رخص المعهد المصرفي السعودي الذي تعتمده مؤسسة النقد العربي السعودي حتى يكون لديها الصلاحية في معاينة الحوادث التي يكون فيها أحد الأطراف المؤمن عليهم وكذلك دراسة النظام الأساس الإدارة العامة للمرور والمشرع الأساس لهذه لقوانين.

وعن حفظ كرامة معايني ومحققي شركة نجم، أكد الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة أنه مع قوانين منع التحرش ودعم القيادة والحكومة ورؤية المملكة لتمكين المرأة في 2030 فالمرأة محمية ،

وقال إن شركة نجم قامت بتوفير كاميرات خاصة في مركبات الشركة التي تقودها العنصر النسائي والتي سيتم تعميمها أيضا على جميع مركبات الشركة لحماية المعاينين والمحققين من أي حالات اشتباه أو حتى في دراسة الجودة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. المرأة السعودية تشارك لأول مرة في معاينة الحوادث الميدانية بالرياض
سبق

بدأت المرأة السعودية بالمشاركة في معاينة الحوادث الميدانية من خلال انضمامها لشركة نجم، حيث كانت المشاركة الأولى أمس الأول لإحدى المعاينات التي باشرت خمسة حوادث في الرياض في خطوة لتمكين المرأة ومشاركتها في كل القطاعات الحيوية وفق رؤية المملكة 2030م.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة نجم لقناة العربية، أن المرأة السعودية تمكنت في الشركة بنسبة 15 ٪ بأكثر من 140 كادرًا نسائيًا ما بين مراكز الاتصال ومعاينة الحوادث.

وأشار "السليمان" إلى أن من المعايير الخاصة لمباشرة المرأة لمعاينة وتقييم الحوادث والتحقيق فيها ميدانيًا تتضمن اجتياز اختبار رخص المعهد المصرفي السعودي الذي تعتمده مؤسسة النقد العربي السعودي حتى يكون لديها الصلاحية في معاينة الحوادث التي يكون فيها أحد الأطراف المؤمن عليهم وكذلك دراسة النظام الأساس الإدارة العامة للمرور والمشرع الأساس لهذه لقوانين.

وعن حفظ كرامة معايني ومحققي شركة نجم، أكد الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة أنه مع قوانين منع التحرش ودعم القيادة والحكومة ورؤية المملكة لتمكين المرأة في 2030 فالمرأة محمية ،

وقال إن شركة نجم قامت بتوفير كاميرات خاصة في مركبات الشركة التي تقودها العنصر النسائي والتي سيتم تعميمها أيضا على جميع مركبات الشركة لحماية المعاينين والمحققين من أي حالات اشتباه أو حتى في دراسة الجودة .

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:08 PM

بالفيديو.. المرأة السعودية تشارك لأول مرة في معاينة الحوادث الميدانية بالرياض

"السليمان": شركة نجم وفرت كاميرات خاصة بالمركبات التي تقودها النساء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
10,653

بدأت المرأة السعودية بالمشاركة في معاينة الحوادث الميدانية من خلال انضمامها لشركة نجم، حيث كانت المشاركة الأولى أمس الأول لإحدى المعاينات التي باشرت خمسة حوادث في الرياض في خطوة لتمكين المرأة ومشاركتها في كل القطاعات الحيوية وفق رؤية المملكة 2030م.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة نجم لقناة العربية، أن المرأة السعودية تمكنت في الشركة بنسبة 15 ٪ بأكثر من 140 كادرًا نسائيًا ما بين مراكز الاتصال ومعاينة الحوادث.

وأشار "السليمان" إلى أن من المعايير الخاصة لمباشرة المرأة لمعاينة وتقييم الحوادث والتحقيق فيها ميدانيًا تتضمن اجتياز اختبار رخص المعهد المصرفي السعودي الذي تعتمده مؤسسة النقد العربي السعودي حتى يكون لديها الصلاحية في معاينة الحوادث التي يكون فيها أحد الأطراف المؤمن عليهم وكذلك دراسة النظام الأساس الإدارة العامة للمرور والمشرع الأساس لهذه لقوانين.

وعن حفظ كرامة معايني ومحققي شركة نجم، أكد الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة أنه مع قوانين منع التحرش ودعم القيادة والحكومة ورؤية المملكة لتمكين المرأة في 2030 فالمرأة محمية ،

وقال إن شركة نجم قامت بتوفير كاميرات خاصة في مركبات الشركة التي تقودها العنصر النسائي والتي سيتم تعميمها أيضا على جميع مركبات الشركة لحماية المعاينين والمحققين من أي حالات اشتباه أو حتى في دراسة الجودة .

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