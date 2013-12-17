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الجناح السعودي في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل باليوم الوطني للبحرين

تضمن عرضاً فنياً مشتركاً للعرضة "السعودية والبحرينية"

احتفى جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" باليوم الوطني الـ50 لمملكة البحرين، حيث شارك الجناح فرحة الأشقاء البحرينيين بيومهم الوطني، من خلال تقديم عرض ثقافي وفني مشترك أمام جناح مملكة البحرين في المعرض.

وبهذه المناسبة، أدت فرقة "العرضة السعودية" عرضاً فنياً شاركها فيه فرقة "العرضة البحرينية"، حيث التقت الفرقتان معاً في أداء مشترك، ليعكس ذلك عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحظي العرض باهتمام الآلاف من زوار جناح مملكة البحرين، وزوار المعرض الدولي، الذين أثنوا على العرض الفني المشترك، والذي شهد كذلك إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية المخصصة لهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجناح السعودي في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل باليوم الوطني للبحرين
سبق

احتفى جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" باليوم الوطني الـ50 لمملكة البحرين، حيث شارك الجناح فرحة الأشقاء البحرينيين بيومهم الوطني، من خلال تقديم عرض ثقافي وفني مشترك أمام جناح مملكة البحرين في المعرض.

وبهذه المناسبة، أدت فرقة "العرضة السعودية" عرضاً فنياً شاركها فيه فرقة "العرضة البحرينية"، حيث التقت الفرقتان معاً في أداء مشترك، ليعكس ذلك عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحظي العرض باهتمام الآلاف من زوار جناح مملكة البحرين، وزوار المعرض الدولي، الذين أثنوا على العرض الفني المشترك، والذي شهد كذلك إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية المخصصة لهذه المناسبة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
10:03 PM

الجناح السعودي في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل باليوم الوطني للبحرين

تضمن عرضاً فنياً مشتركاً للعرضة "السعودية والبحرينية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
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احتفى جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" باليوم الوطني الـ50 لمملكة البحرين، حيث شارك الجناح فرحة الأشقاء البحرينيين بيومهم الوطني، من خلال تقديم عرض ثقافي وفني مشترك أمام جناح مملكة البحرين في المعرض.

وبهذه المناسبة، أدت فرقة "العرضة السعودية" عرضاً فنياً شاركها فيه فرقة "العرضة البحرينية"، حيث التقت الفرقتان معاً في أداء مشترك، ليعكس ذلك عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحظي العرض باهتمام الآلاف من زوار جناح مملكة البحرين، وزوار المعرض الدولي، الذين أثنوا على العرض الفني المشترك، والذي شهد كذلك إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية المخصصة لهذه المناسبة.

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