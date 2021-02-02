وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.

كورونا في إيطاليا.. 9660 إصابة جديدة و499 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-02 سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.



02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 11:19 PM

كورونا في إيطاليا.. 9660 إصابة جديدة و499 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 2,570,608 والوفيات 89,344 شخصًا





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سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.

