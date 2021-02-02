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كورونا في إيطاليا.. 9660 إصابة جديدة و499 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 2,570,608 والوفيات 89,344 شخصًا

سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.

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كورونا في إيطاليا.. 9660 إصابة جديدة و499 حالة وفاة
سبق

سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:19 PM

كورونا في إيطاليا.. 9660 إصابة جديدة و499 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 2,570,608 والوفيات 89,344 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.

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