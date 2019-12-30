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وزارة العدل: إجازة أرضي مساهمتي المنيرة والشهابية في الأحساء

بعد دراستهما من فريق العمل المشكل في الوزارة

أعلنت وزارة العدل عن صدور أمرين كريمين يقضيان بإجازة صك أرض مساهمة المنيرة وصك أرض مساهمة الشهابية في الأحساء.

وكان صكا المساهمتين قد درسا لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك تقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، ورفع التوصيات بشأن المعالجة.

وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته للفريق رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.

وزارة العدل مساهمة المنيرة مساهمة الشهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل: إجازة أرضي مساهمتي المنيرة والشهابية في الأحساء
سبق

أعلنت وزارة العدل عن صدور أمرين كريمين يقضيان بإجازة صك أرض مساهمة المنيرة وصك أرض مساهمة الشهابية في الأحساء.

وكان صكا المساهمتين قد درسا لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك تقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، ورفع التوصيات بشأن المعالجة.

وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته للفريق رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
05:13 PM

وزارة العدل: إجازة أرضي مساهمتي المنيرة والشهابية في الأحساء

بعد دراستهما من فريق العمل المشكل في الوزارة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
601

أعلنت وزارة العدل عن صدور أمرين كريمين يقضيان بإجازة صك أرض مساهمة المنيرة وصك أرض مساهمة الشهابية في الأحساء.

وكان صكا المساهمتين قد درسا لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك تقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، ورفع التوصيات بشأن المعالجة.

وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته للفريق رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.

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