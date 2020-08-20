بثنائية في مرمى الهلال.. الأهلي يحسم "الكلاسيكو" ويشعل المنافسة على اللقب

عبد الفتاح ينعش آمال النصر من جديد

تصوير - طريخم محمد: حسم الأهلي مواجهة الكلاسيكو وحقق فوزاً صعباً على ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف ملحقاً به الهزيمة الثانية هذا الموسم ومعززاً بها موقعه في المركز الثالث وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في آخر مباريات الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة معززاً مركزه الثالث بينما تجمد رصيد المتصدر الهلال عند 60 نقطة.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة أهلاوية واضحة على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عبر هدافه عمر السومة بعد أن وصلته تمريرة مميزة من عبد الرحمن غريب وضعته في مواجهة المرمى سددها في المرة الأولى تصدى لها الحارس عبد الله المعيوف في المرة الأولى لتعود له الكرة من جديد ويضعها في شباك الضيوف معلنة عن أول اللقاء.

استوعب الهلال صدمة الهدف وبعد دقائق عادوا للنشاط الهجومي الذي اتسم بالسرعة وكان قريب من تعديل النتيجة لولا القائم الذي ناب عن الحارس بالتصدي لكرة الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عند الدقيقة 29 بعدها انطلق سالم الدوسري بالسرعة القصوى من الجهة اليمنى وعكس كرة أرضية أمام كاريلو الذي هيأها لنفسه وسددها قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى العويس (38) ثم منح جيوفينكو كرة مثالية أمام كاريلو الذي انطلق خلف الدفاع من الرواق الأيسر ومرر كرة مثالية أمام سالم الدوسري وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة خارج الشباك لتضيع فرصة هدف محقق للضيوف.

في الأنفاس الأخيرة للشوط دب النشاط في هجوم الأهلي وبدأ في تنويع هجماته عن طريق التسديد والاختراقات من الوسط واللعب من على الأجناب وكان قريباً من تعزيز النتيجة بواسطة عبد الفتاح عسيري حينما أطلق قذيفة صاروخية عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لكن العارضة والقائم تعاطفت مع الحارس وحرمت أصحاب الضيافة من هدف التقدم الثاني.

وأثمر ضغط الهلال عن هدف التعديل في الدقيقة 62 بعد اختراق محمد البريك لمنطقة الجزاء على الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة تابعها علي آل بليهي مباشرة في شباك محمد العويس.

احتاج الأهلي لبعض الوقت بعد الهدف ليستلم زمام المبادرة من جديد ويتقدم لاعبوه نحو مناطق التهديد في الثلث الأخير من ملعب الهلال ومن أول فرصة أتيحت له كان هجومه ناجحاً بكل المقاييس حينما نفذ لاعبوه جملة فنية وصلت من خلالها الكرة إلى عمر السومة الذي بدوره مرر كرة بينية لسلمان المؤشر وضعته في مكان مميز للتسجيل ليسدد كرة قوية تصدى لها المعيوف لترتد منه وتصل إلى عبد الفتاح عسيري الذي لم يتوان في إيداعها في شباك الهلال برأسه بكل ثقة عند الدقيقة (74) كهدف ثان للمستضيف وكاف لحصد النقاط الثلاث، حيث لم يستطع الهلال مع تغييرات عناصره من تعديل النتيجة أو قلبها.