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تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة مكة" تعيد افتتاح وصلة طريق الدائري الـ4 "النوارية- المعيصم" غدًا

بعد انتهائها من جميع الترتيبات اللازمة

يفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، غداً الخميس، وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم.

يأتي ذلك بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة جميع الترتيبات اللازمة ‏لافتتاح طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - "الدائري الرابع" بمكة بالاتجاه من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل، بالتحديد منطقة المعيصم.

وتم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة وعمل الحماية اللازمة في المناطق الجبلية لتحجيم الخطر على سالكي الطريق، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت "سبق" تابعت تأخر افتتاح الوصلة المؤدية من منطقة النوارية حتى المعيصم، وهي آخر الأجزاء المتبقية من اكتمال طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، والذي يبلغ طوله نحو 65 كلم.

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تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة مكة" تعيد افتتاح وصلة طريق الدائري الـ4 "النوارية- المعيصم" غدًا
سبق

يفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، غداً الخميس، وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم.

يأتي ذلك بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة جميع الترتيبات اللازمة ‏لافتتاح طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - "الدائري الرابع" بمكة بالاتجاه من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل، بالتحديد منطقة المعيصم.

وتم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة وعمل الحماية اللازمة في المناطق الجبلية لتحجيم الخطر على سالكي الطريق، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت "سبق" تابعت تأخر افتتاح الوصلة المؤدية من منطقة النوارية حتى المعيصم، وهي آخر الأجزاء المتبقية من اكتمال طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، والذي يبلغ طوله نحو 65 كلم.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:02 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة مكة" تعيد افتتاح وصلة طريق الدائري الـ4 "النوارية- المعيصم" غدًا

بعد انتهائها من جميع الترتيبات اللازمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,826

يفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، غداً الخميس، وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم.

يأتي ذلك بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة جميع الترتيبات اللازمة ‏لافتتاح طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - "الدائري الرابع" بمكة بالاتجاه من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل، بالتحديد منطقة المعيصم.

وتم الانتهاء من الأعمال المرورية والسلامة وعمل الحماية اللازمة في المناطق الجبلية لتحجيم الخطر على سالكي الطريق، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت "سبق" تابعت تأخر افتتاح الوصلة المؤدية من منطقة النوارية حتى المعيصم، وهي آخر الأجزاء المتبقية من اكتمال طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، والذي يبلغ طوله نحو 65 كلم.

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142 مليون ..

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