قبل ساعات من إطلاقه.. الكشف عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج "جلاكسي إس 21"

مؤتمر افتراضي متاح عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية

تستعد شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس 14 يناير، للإطلاق الرسمي لسلسلة هواتفها المنتظرة "جلاكسي إس 21".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أن مؤتمر سامسونج المنتظر سيكون افتراضياً متاحاً عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية، وكذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

أسعار الأجهزة

وستضم سلسلة هواتف "سامسونج" الجديدة هواتف "جلاكسي إس 21"، و"جلاكسي إس 21 بلس"، و"جلاكسي إس 21 ألترا"، بالإضافة إلى ذلك ستطلق الشركة الكورية الجنوبية سماعات "جلاكسي بود برو" الذكية، و"جلاكسي بود"، وكذلك جهاز التعقب "جلاكسي سمارت تاغ بلوتوث".

أما بالنسبة لأسعار هواتف "جلاكسي إس 21"، فمتوقع أن يأتي سعر هاتف "سامسونج جلاكسي إس 21" بسعر 849 يورو، فيما سيأتي سعر هاتف "جلاكسي إس 21 بلس" 1049 يورو، وهاتف "جلاكسي إس 21 ألترا" بسعر 1399 يورو.

أما بالنسبة لسعر سماعات "جلاكسي بودز برو" فسيكون 199 دولاراً، وجهاز تعقب "جلاكسي سمارت تاغ" لم يتم الكشف عن سعره بعدُ.

مواصفات الأجهزة

وتميل سلسلة هواتف "سامسونج جلاكسي إس 21" إلى الاعتماد على خيارات الألوان المتعددة، وتصميم عرضي مركزي على غرار أجهزة "جلاكسي نوت 20" و"جلاكسي إس 20".

وستعتمد هواتف "جلاكسي إس 21" على معالج جديد سريع، وهو "أكسيونز 2100"، بالإضافة إلى شرائح "سنابدراغون 888" الأسرع في العالم الآن.

بالنسبة لمقياس شاشة "جلاكسي إس 21" فسيأتي بقياس 6.2 بوصة بعرض شاشة "فول إتش دي بلس" بنوع شاشة "ديناميك أموليد 2 إكس"، وبدقة 2400×1080 بيكسل.

أما لقياس شاشة هاتف "جلاكسي إس 21 بلس" فسيأتي بقياس 6.7 بوصة، وهاتف "جلاكسي إس 21 ألترا" بقياس 6.8 بوصة، وسيأتيان بنفس نوع الشاشة، ولكن دقة هاتف "جلاكسي إس 21 ألترا" ستكون أكبر حيث ستأتي بدقة 3200×1440 بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا فسيأتي هاتفا "جلاكسي إس 21" و"جلاكسي إس 21 بلس" بكاميرا خلفية ثلاثية ومستشعر أساسي بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة ثالثة ذات زاوية واسعة بدقة 12 ميغابيكسل.

ولكن تم تجهيز هاتف "جلاكسي إس 21 ألترا" بكاميرات رباعية، سيأتي مستشعرها الأساسي بدقة 108 ميغابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميغابيكسل، ومستشعران آخران بدقة 10 ميغابيكسل مزودتين بعدسة تليفوتوغرافي الأعلى.