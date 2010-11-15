الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم عند 0.8 % في أكتوبر 2021
سجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 104.95 نقطة خلال الفترة نفسها
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 0.8 % خلال شهر أكتوبر 2021.
وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020،
الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم عند 0.8 % في أكتوبر 2021
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-15
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 0.8 % خلال شهر أكتوبر 2021.
وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020،
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
10:49 AM
الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم عند 0.8 % في أكتوبر 2021
سجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 104.95 نقطة خلال الفترة نفسها
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة العربية السعودية عند 0.8 % خلال شهر أكتوبر 2021.
وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020،