"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

"الأرصاد" تنبّه لأمطار وتدنٍّ في الرؤية على محافظات عدة حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.