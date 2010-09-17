النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبدالله بن بندر" يرأس جلسة المجلس الأعلى لكلية القيادة والأركان

اطلع على الوضع الإداري والأكاديمي وأقر التوصيات واللوائح

رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس المجلس الأعلى لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، الجلسة الثالثة لمجلس الكلية.

واستهل سموه أعمال الجلسة بحمد الله تعالى وشكره على ما أُنجز في هذا الصرح التعليمي المهم، رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تجده وزارة الحرس الوطني من اهتمام ورعاية للتعليم العسكري العالي.

واطلع سموه على الوضع الإداري والأكاديمي للكلية، وأقر التوصيات واللوائح المتعلقة بالكلية وبرامجها.

وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الكلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبدالله بن بندر" يرأس جلسة المجلس الأعلى لكلية القيادة والأركان
سبق

رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس المجلس الأعلى لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، الجلسة الثالثة لمجلس الكلية.

واستهل سموه أعمال الجلسة بحمد الله تعالى وشكره على ما أُنجز في هذا الصرح التعليمي المهم، رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تجده وزارة الحرس الوطني من اهتمام ورعاية للتعليم العسكري العالي.

واطلع سموه على الوضع الإداري والأكاديمي للكلية، وأقر التوصيات واللوائح المتعلقة بالكلية وبرامجها.

وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الكلية.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
10:34 PM

"عبدالله بن بندر" يرأس جلسة المجلس الأعلى لكلية القيادة والأركان

اطلع على الوضع الإداري والأكاديمي وأقر التوصيات واللوائح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,845

رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس المجلس الأعلى لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، الجلسة الثالثة لمجلس الكلية.

واستهل سموه أعمال الجلسة بحمد الله تعالى وشكره على ما أُنجز في هذا الصرح التعليمي المهم، رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تجده وزارة الحرس الوطني من اهتمام ورعاية للتعليم العسكري العالي.

واطلع سموه على الوضع الإداري والأكاديمي للكلية، وأقر التوصيات واللوائح المتعلقة بالكلية وبرامجها.

وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الكلية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,720
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة