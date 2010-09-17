رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس المجلس الأعلى لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، الجلسة الثالثة لمجلس الكلية. واستهل سموه أعمال الجلسة بحمد الله تعالى وشكره على ما أُنجز في هذا الصرح التعليمي المهم، رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تجده وزارة الحرس الوطني من اهتمام ورعاية للتعليم العسكري العالي. واطلع سموه على الوضع الإداري والأكاديمي للكلية، وأقر التوصيات واللوائح المتعلقة بالكلية وبرامجها. وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الكلية.

"عبدالله بن بندر" يرأس جلسة المجلس الأعلى لكلية القيادة والأركان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-16 رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس المجلس الأعلى لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، الجلسة الثالثة لمجلس الكلية.



واستهل سموه أعمال الجلسة بحمد الله تعالى وشكره على ما أُنجز في هذا الصرح التعليمي المهم، رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تجده وزارة الحرس الوطني من اهتمام ورعاية للتعليم العسكري العالي.



واطلع سموه على الوضع الإداري والأكاديمي للكلية، وأقر التوصيات واللوائح المتعلقة بالكلية وبرامجها.



وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الكلية.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 10:34 PM

"عبدالله بن بندر" يرأس جلسة المجلس الأعلى لكلية القيادة والأركان اطلع على الوضع الإداري والأكاديمي وأقر التوصيات واللوائح





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رأس الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس المجلس الأعلى لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، الجلسة الثالثة لمجلس الكلية.



واستهل سموه أعمال الجلسة بحمد الله تعالى وشكره على ما أُنجز في هذا الصرح التعليمي المهم، رافعًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تجده وزارة الحرس الوطني من اهتمام ورعاية للتعليم العسكري العالي.



واطلع سموه على الوضع الإداري والأكاديمي للكلية، وأقر التوصيات واللوائح المتعلقة بالكلية وبرامجها.



وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود مع بداية العام الدراسي الجديد، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الكلية.