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"تقنية جدة" تعلن قبول 1560 متدربًا بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

بجميع المراحل والتخصصات وفق التدريب الصباحي.. امتدادًا لمتطلبات سوق العمل

أعلنت الكلية التقنية بجدة، عن قبول 1560 متدربًا مستجدًا خلال الفصل التدريبي الثاني الجاري في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس لجميع مراحل وتخصصات الكلية؛ وفق نظام التدريب الصباحي والمسائي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذا القبول هو امتداد لمتطلبات سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة، وكذلك لتحقيق أهداف وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرامية إلى تمكين المتدربين من فرص الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة، والتي تواكب الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة، وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المختلفة.

ولفت "السريعي" إلى ضرورة مواكبة التنامي الذي يشهده الطلب على مخرجات الكلية في مختلف التخصصات التي تُدرب عليها الكلية حاليًا، وهي: قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد والتكييف، الإنتاج)، قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصص (التسويق، الإدارة المكتبية، المحاسبة)، قسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية)، قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية، التقنية المعمارية)، قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي (إدارة الفنادق، السفر والسياحة) وقسم المحركات والمركبات وقسم الصحة والسلامة المهنية.

وبين أن التدريب بالكلية انطلق هذا الأسبوع؛ مشيرًا إلى أن بيئة التدريب بالكلية متكاملة من حيث تجهيز المعامل والورش التطبيقية والوسائل التدريبية في جميع التخصصات ووفق أحدث الممارسات العالمية في مجال التدريب.

وقال السريعي: إن الكلية نفذت أيضًا عددًا من اللقاءات التعريفية لتهيئة المتدربين المستجدين والتي تهدف إلى تعريف المتدرب بالمؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها التدريبية ومساعدة المتدرب في التعرف على حقوقه وواجباته في وحدته التدريبية، وكذلك تعريفه على بيئة التدريب والتواصل الفعال، إضافة إلى تعريف المتدرب بالفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرج ومتطلبات هذه الوظيفة وترسيخ روح الانضباط للمتدرب منذ اليوم الأول للتدريب.

الكلية التقنية بجدة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقنية جدة" تعلن قبول 1560 متدربًا بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس
سبق

أعلنت الكلية التقنية بجدة، عن قبول 1560 متدربًا مستجدًا خلال الفصل التدريبي الثاني الجاري في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس لجميع مراحل وتخصصات الكلية؛ وفق نظام التدريب الصباحي والمسائي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذا القبول هو امتداد لمتطلبات سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة، وكذلك لتحقيق أهداف وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرامية إلى تمكين المتدربين من فرص الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة، والتي تواكب الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة، وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المختلفة.

ولفت "السريعي" إلى ضرورة مواكبة التنامي الذي يشهده الطلب على مخرجات الكلية في مختلف التخصصات التي تُدرب عليها الكلية حاليًا، وهي: قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد والتكييف، الإنتاج)، قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصص (التسويق، الإدارة المكتبية، المحاسبة)، قسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية)، قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية، التقنية المعمارية)، قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي (إدارة الفنادق، السفر والسياحة) وقسم المحركات والمركبات وقسم الصحة والسلامة المهنية.

وبين أن التدريب بالكلية انطلق هذا الأسبوع؛ مشيرًا إلى أن بيئة التدريب بالكلية متكاملة من حيث تجهيز المعامل والورش التطبيقية والوسائل التدريبية في جميع التخصصات ووفق أحدث الممارسات العالمية في مجال التدريب.

وقال السريعي: إن الكلية نفذت أيضًا عددًا من اللقاءات التعريفية لتهيئة المتدربين المستجدين والتي تهدف إلى تعريف المتدرب بالمؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها التدريبية ومساعدة المتدرب في التعرف على حقوقه وواجباته في وحدته التدريبية، وكذلك تعريفه على بيئة التدريب والتواصل الفعال، إضافة إلى تعريف المتدرب بالفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرج ومتطلبات هذه الوظيفة وترسيخ روح الانضباط للمتدرب منذ اليوم الأول للتدريب.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
10:46 AM

"تقنية جدة" تعلن قبول 1560 متدربًا بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

بجميع المراحل والتخصصات وفق التدريب الصباحي.. امتدادًا لمتطلبات سوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت الكلية التقنية بجدة، عن قبول 1560 متدربًا مستجدًا خلال الفصل التدريبي الثاني الجاري في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس لجميع مراحل وتخصصات الكلية؛ وفق نظام التدريب الصباحي والمسائي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذا القبول هو امتداد لمتطلبات سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة، وكذلك لتحقيق أهداف وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرامية إلى تمكين المتدربين من فرص الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة، والتي تواكب الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة، وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المختلفة.

ولفت "السريعي" إلى ضرورة مواكبة التنامي الذي يشهده الطلب على مخرجات الكلية في مختلف التخصصات التي تُدرب عليها الكلية حاليًا، وهي: قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص (التبريد والتكييف، الإنتاج)، قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصص (التسويق، الإدارة المكتبية، المحاسبة)، قسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص (القوى الكهربائية)، قسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي (التقنية المدنية، التقنية المعمارية)، قسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي (إدارة الفنادق، السفر والسياحة) وقسم المحركات والمركبات وقسم الصحة والسلامة المهنية.

وبين أن التدريب بالكلية انطلق هذا الأسبوع؛ مشيرًا إلى أن بيئة التدريب بالكلية متكاملة من حيث تجهيز المعامل والورش التطبيقية والوسائل التدريبية في جميع التخصصات ووفق أحدث الممارسات العالمية في مجال التدريب.

وقال السريعي: إن الكلية نفذت أيضًا عددًا من اللقاءات التعريفية لتهيئة المتدربين المستجدين والتي تهدف إلى تعريف المتدرب بالمؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها التدريبية ومساعدة المتدرب في التعرف على حقوقه وواجباته في وحدته التدريبية، وكذلك تعريفه على بيئة التدريب والتواصل الفعال، إضافة إلى تعريف المتدرب بالفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرج ومتطلبات هذه الوظيفة وترسيخ روح الانضباط للمتدرب منذ اليوم الأول للتدريب.

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