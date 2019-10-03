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لأول مرة.. تويتر الصحة "وردي"

لأول مرة وتفعيلاً لأنشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ( الشهر الوردي) قامت الصحة بتغيير لون شعارها في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي (الهيدر وصورة العرض) إلى اللون الوردي، وذلك تأكيداً منها على أهمية هذه المناسبة التي تحمل هذا العام شعار# لاتنتظري الأعراض.. افحصي الآن.

حيث نشرت الصحة على حسابها في تويتر ملفاً يتضمن معلومات متكاملة عن سرطان الثدي ونصائح وإرشادات توعوية حول أهمية الكشف المبكر وطرق العلاج والمفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي وطرق تقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض، كما تضمن الملف أرقاماً وإحصائيات عن انتشار المرض محلياً وعالمياً، ويمكن للسيدات الاطلاع على المزيد من محتويات هذا الملف عبر الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Documents/2019-10-03-002.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. تويتر الصحة "وردي"
سبق

لأول مرة وتفعيلاً لأنشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ( الشهر الوردي) قامت الصحة بتغيير لون شعارها في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي (الهيدر وصورة العرض) إلى اللون الوردي، وذلك تأكيداً منها على أهمية هذه المناسبة التي تحمل هذا العام شعار# لاتنتظري الأعراض.. افحصي الآن.

حيث نشرت الصحة على حسابها في تويتر ملفاً يتضمن معلومات متكاملة عن سرطان الثدي ونصائح وإرشادات توعوية حول أهمية الكشف المبكر وطرق العلاج والمفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي وطرق تقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض، كما تضمن الملف أرقاماً وإحصائيات عن انتشار المرض محلياً وعالمياً، ويمكن للسيدات الاطلاع على المزيد من محتويات هذا الملف عبر الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Documents/2019-10-03-002.pdf

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
08:42 PM

لأول مرة.. تويتر الصحة "وردي"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,401

لأول مرة وتفعيلاً لأنشطة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ( الشهر الوردي) قامت الصحة بتغيير لون شعارها في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي (الهيدر وصورة العرض) إلى اللون الوردي، وذلك تأكيداً منها على أهمية هذه المناسبة التي تحمل هذا العام شعار# لاتنتظري الأعراض.. افحصي الآن.

حيث نشرت الصحة على حسابها في تويتر ملفاً يتضمن معلومات متكاملة عن سرطان الثدي ونصائح وإرشادات توعوية حول أهمية الكشف المبكر وطرق العلاج والمفاهيم الخاطئة عن سرطان الثدي وطرق تقليل احتمالية الإصابة بهذا المرض، كما تضمن الملف أرقاماً وإحصائيات عن انتشار المرض محلياً وعالمياً، ويمكن للسيدات الاطلاع على المزيد من محتويات هذا الملف عبر الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Documents/2019-10-03-002.pdf

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,531
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,445
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,492
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,138

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