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بعد جدل واسع.. محافظ العارضة يوقف تبتير أراضي المواطنين ويوجه بلجنة

خطوة استباقية جاءت عقب مناشدات لولي العهد بالتدخل عبر وسائل التواصل

وجّه محافظ العارضة نايف بن لبدة، المسؤولين في البلدية بإيقاف التبتير الذي أثار جدلاً واسعاً وسط أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة، وأثار الرأي العام؛ وذلك في خطوة استباقية منه إلى أن يتم النظر في مناشدات الأهالي والوقوف على تلك المواقع التي تم تبتيرها أو تَقرر إزالتها.

وأكد "ابن لبدة" أن مواطن العارضة محطّ اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهات ولاة الأمر، مثله مثل أي مواطن في استكمال الخدمات، وأن تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم ضرورة لا نقاش فيها.

وأشار إلى أنه التقى عدداً من أعيان العارضة بهذا الشأن، وقال إنه بغضّ النظر عمن صاغ وكتب تلك المناشدة؛ فإننا يهمنا الحقيقة، وهدفنا المحافظة على تنفيذ توجيهات ولاة أمرنا في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تُحقق المصالح العليا في حفظ أمن وممتلكات المواطنين، والقيام عليها حسب الأنظمة والتعليمات، بعيداً عن الغوغائية أو التسلط وبسط النفوذ.

وأضاف: "جرى تشكيل لجنة من البلدية والمحافظة والمجلس المحلي والمجلس البلدي وعدد من أهل الخبرة في المحافظة؛ للوقوف على تلك المواقع، وتحديد ما إذا كانت تلك الأراضي ممتلكات للمواطنين غير معتدى عليها أو محدثٍ فيها، حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة في ذلك".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت مناشدة باسم أهالي محافظة العارضة موجهةً لولي العهد -حفظه الله- وتضمّنت تلك المناشدة استعراضاً لعدد من المطالبات الخدمية والتنموية التي سبق أن تَحقق بعضها ولم يتحقق البعض الآخر.

وتَضَمّنت التغريدة التي نُسبت لأهالي العارضة، المناشدة بوقف بعض المتنفذين في بعض الجهات الحكومية والخدمية الذين قاموا بتبتير أراضيهم ومصادرتها أو تبييضها وهدم بعض المنازل والأحواش فيها دون وجه حق، إلى آخر ما تضمنته تلك التغريدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد جدل واسع.. محافظ العارضة يوقف تبتير أراضي المواطنين ويوجه بلجنة
سبق

وجّه محافظ العارضة نايف بن لبدة، المسؤولين في البلدية بإيقاف التبتير الذي أثار جدلاً واسعاً وسط أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة، وأثار الرأي العام؛ وذلك في خطوة استباقية منه إلى أن يتم النظر في مناشدات الأهالي والوقوف على تلك المواقع التي تم تبتيرها أو تَقرر إزالتها.

وأكد "ابن لبدة" أن مواطن العارضة محطّ اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهات ولاة الأمر، مثله مثل أي مواطن في استكمال الخدمات، وأن تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم ضرورة لا نقاش فيها.

وأشار إلى أنه التقى عدداً من أعيان العارضة بهذا الشأن، وقال إنه بغضّ النظر عمن صاغ وكتب تلك المناشدة؛ فإننا يهمنا الحقيقة، وهدفنا المحافظة على تنفيذ توجيهات ولاة أمرنا في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تُحقق المصالح العليا في حفظ أمن وممتلكات المواطنين، والقيام عليها حسب الأنظمة والتعليمات، بعيداً عن الغوغائية أو التسلط وبسط النفوذ.

وأضاف: "جرى تشكيل لجنة من البلدية والمحافظة والمجلس المحلي والمجلس البلدي وعدد من أهل الخبرة في المحافظة؛ للوقوف على تلك المواقع، وتحديد ما إذا كانت تلك الأراضي ممتلكات للمواطنين غير معتدى عليها أو محدثٍ فيها، حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة في ذلك".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت مناشدة باسم أهالي محافظة العارضة موجهةً لولي العهد -حفظه الله- وتضمّنت تلك المناشدة استعراضاً لعدد من المطالبات الخدمية والتنموية التي سبق أن تَحقق بعضها ولم يتحقق البعض الآخر.

وتَضَمّنت التغريدة التي نُسبت لأهالي العارضة، المناشدة بوقف بعض المتنفذين في بعض الجهات الحكومية والخدمية الذين قاموا بتبتير أراضيهم ومصادرتها أو تبييضها وهدم بعض المنازل والأحواش فيها دون وجه حق، إلى آخر ما تضمنته تلك التغريدة.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:58 AM

بعد جدل واسع.. محافظ العارضة يوقف تبتير أراضي المواطنين ويوجه بلجنة

خطوة استباقية جاءت عقب مناشدات لولي العهد بالتدخل عبر وسائل التواصل

A A A
محمد طيران - الرياض
5
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وجّه محافظ العارضة نايف بن لبدة، المسؤولين في البلدية بإيقاف التبتير الذي أثار جدلاً واسعاً وسط أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة، وأثار الرأي العام؛ وذلك في خطوة استباقية منه إلى أن يتم النظر في مناشدات الأهالي والوقوف على تلك المواقع التي تم تبتيرها أو تَقرر إزالتها.

وأكد "ابن لبدة" أن مواطن العارضة محطّ اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهات ولاة الأمر، مثله مثل أي مواطن في استكمال الخدمات، وأن تلبية احتياجات المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم ضرورة لا نقاش فيها.

وأشار إلى أنه التقى عدداً من أعيان العارضة بهذا الشأن، وقال إنه بغضّ النظر عمن صاغ وكتب تلك المناشدة؛ فإننا يهمنا الحقيقة، وهدفنا المحافظة على تنفيذ توجيهات ولاة أمرنا في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تُحقق المصالح العليا في حفظ أمن وممتلكات المواطنين، والقيام عليها حسب الأنظمة والتعليمات، بعيداً عن الغوغائية أو التسلط وبسط النفوذ.

وأضاف: "جرى تشكيل لجنة من البلدية والمحافظة والمجلس المحلي والمجلس البلدي وعدد من أهل الخبرة في المحافظة؛ للوقوف على تلك المواقع، وتحديد ما إذا كانت تلك الأراضي ممتلكات للمواطنين غير معتدى عليها أو محدثٍ فيها، حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة في ذلك".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت مناشدة باسم أهالي محافظة العارضة موجهةً لولي العهد -حفظه الله- وتضمّنت تلك المناشدة استعراضاً لعدد من المطالبات الخدمية والتنموية التي سبق أن تَحقق بعضها ولم يتحقق البعض الآخر.

وتَضَمّنت التغريدة التي نُسبت لأهالي العارضة، المناشدة بوقف بعض المتنفذين في بعض الجهات الحكومية والخدمية الذين قاموا بتبتير أراضيهم ومصادرتها أو تبييضها وهدم بعض المنازل والأحواش فيها دون وجه حق، إلى آخر ما تضمنته تلك التغريدة.

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