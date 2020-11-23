إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بـ"كورونا"

أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.فيروس كورونا الجديد
أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.