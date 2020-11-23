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إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بـ"كورونا"

أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بـ"كورونا"
سبق

أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:02 AM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
03:51 AM

إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بـ"كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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409

أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

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