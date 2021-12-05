أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد. وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-05 أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.



وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 11:17 PM

اخر تعديل 05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 11:52 PM

"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء طالبت المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة





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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.



وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.