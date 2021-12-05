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"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

طالبت المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
سبق

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:17 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:52 PM

"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

طالبت المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
470

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,195
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,542
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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