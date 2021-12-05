أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.
وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
طالبت المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.
وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
اعلان
"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-05
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:17 PM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:52 PM
"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
طالبت المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.
وطلبت قيادة قوات التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
13,195
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,542
38 مليار ..
23 يوليو
14,313
2.5 مليار ..
30 يناير
15,349
عام جديد.. فصل غريب
مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني
علي آل شرمة
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟
عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع
ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!
صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!
مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!
بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!
محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي
جمعان الكرت
شكرًا الهلال
محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة
ماجد آل حسنه