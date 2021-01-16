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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

تمتد إلى حائل والجوف والشمالية وتبوك والرياض والقصيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ خاصة الأجزاء الشرقية منها، تمتد إلى مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك)، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، وسماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18- 40كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ خاصة الأجزاء الشرقية منها، تمتد إلى مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك)، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، وسماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18- 40كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
08:15 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

تمتد إلى حائل والجوف والشمالية وتبوك والرياض والقصيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ خاصة الأجزاء الشرقية منها، تمتد إلى مناطق: (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك)، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، وسماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18- 40كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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