"النيابة العامة": يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر لإضفاء عدم التسعير
قالت إنه لا يجوز استخدامه إلا وقوداً في عمليات الحرق
قالت "النيابة العامة" إنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.
وشددت على أنه يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه، مبينة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
النيابة العامة
المنتجات البترولية
"النيابة العامة": يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر لإضفاء عدم التسعير
ذياب الشمري
سبق
2022-02-08
قالت "النيابة العامة" إنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.
وشددت على أنه يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه، مبينة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
06:38 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:45 PM
"النيابة العامة": يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر لإضفاء عدم التسعير
قالت إنه لا يجوز استخدامه إلا وقوداً في عمليات الحرق
قالت "النيابة العامة" إنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.
وشددت على أنه يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه، مبينة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.