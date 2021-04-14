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بعد ثبوت إصابة 11 حالة بـ"كورونا".. إغلاق 11 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 66 يومًا 590 مسجدًا، تم فتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا، خمسة منها بمنطقة القصيم، وأربعة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

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بعد ثبوت إصابة 11 حالة بـ"كورونا".. إغلاق 11 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 66 يومًا 590 مسجدًا، تم فتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا، خمسة منها بمنطقة القصيم، وأربعة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:36 PM

بعد ثبوت إصابة 11 حالة بـ"كورونا".. إغلاق 11 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا مؤقتًا في ست مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 66 يومًا 590 مسجدًا، تم فتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا، خمسة منها بمنطقة القصيم، وأربعة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

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