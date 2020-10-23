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"تحكم" ينظم دورتين في أساسيات تصميم وبرمجة الروبوت والسيارات اللاسلكية

الأولى بناء على اتفاقية مع جمعية "إنسان" والثانية مع جامعة الأميرة نورة

انطلقت دورة أساسيات تصميم وبرمجة الروبوت لأبناء جمعية إنسان بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" في حاضنة أعمال الاتحاد وتستمر ثلاثة أيام.

وتفصيلاً، تضم الدورة 3 محاور، هي: التعريف بعلم الروبوت وبحقيبة روبوت ev3 وشرح بعض أساسيات البرمجة والميكانيكا وبرمجة الروبوت على الحركة الخطية والدورانية، وبرمجة الروبوت على الأصوات والصور وبرمجة الروبوت باستخدام حساس الألوان وحساس الموجات فوق الصوتية بالإضافة لتحدي تتبع الخط، وبرمجة الروبوت باستخدام حساس اللمس وحساس التوازن مع تحدي على حلبة السوم.

وتأتي الدورة بناء على اتفاقية "تحكم " مع جمعية إنسان والتي تهدف إلى تفعيل دور الرياضة لأبناء وفتيات الجمعية، وتكوين فرق من أبناء وفتيات الجمعية للمشاركة في الفعاليات والبطولات، ونشر للرياضة والتعريف عنها.

ونظم "تحكم " أمس في حاضنة الاتحاد بمقره في الرياض دورة "أساسيات رياضة السيارات اللاسلكية" بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة، وتستمر ثلاثة أيام، بهدف نشر ثقافة الرياضات اللاسلكية، وتمكين المرأة في الرياضة والمشاركة في البطولات وتحكيمها.

وتضم محاور الدورة نبذة تاريخية عن رياضة السيارات اللاسلكية، والتعريف بالاتحادات الدولية والقارية المختصة في تنظيم الرياضة، وقوانين الرياضة، وأنواع وأحجام السيارات اللاسلكية، وأنواع المحركات والبطاريات وأنواع مضامير المنافسة وماهيتها، وفئات سباقات السيارات اللاسلكية.

الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تحكم" ينظم دورتين في أساسيات تصميم وبرمجة الروبوت والسيارات اللاسلكية
سبق

انطلقت دورة أساسيات تصميم وبرمجة الروبوت لأبناء جمعية إنسان بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" في حاضنة أعمال الاتحاد وتستمر ثلاثة أيام.

وتفصيلاً، تضم الدورة 3 محاور، هي: التعريف بعلم الروبوت وبحقيبة روبوت ev3 وشرح بعض أساسيات البرمجة والميكانيكا وبرمجة الروبوت على الحركة الخطية والدورانية، وبرمجة الروبوت على الأصوات والصور وبرمجة الروبوت باستخدام حساس الألوان وحساس الموجات فوق الصوتية بالإضافة لتحدي تتبع الخط، وبرمجة الروبوت باستخدام حساس اللمس وحساس التوازن مع تحدي على حلبة السوم.

وتأتي الدورة بناء على اتفاقية "تحكم " مع جمعية إنسان والتي تهدف إلى تفعيل دور الرياضة لأبناء وفتيات الجمعية، وتكوين فرق من أبناء وفتيات الجمعية للمشاركة في الفعاليات والبطولات، ونشر للرياضة والتعريف عنها.

ونظم "تحكم " أمس في حاضنة الاتحاد بمقره في الرياض دورة "أساسيات رياضة السيارات اللاسلكية" بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة، وتستمر ثلاثة أيام، بهدف نشر ثقافة الرياضات اللاسلكية، وتمكين المرأة في الرياضة والمشاركة في البطولات وتحكيمها.

وتضم محاور الدورة نبذة تاريخية عن رياضة السيارات اللاسلكية، والتعريف بالاتحادات الدولية والقارية المختصة في تنظيم الرياضة، وقوانين الرياضة، وأنواع وأحجام السيارات اللاسلكية، وأنواع المحركات والبطاريات وأنواع مضامير المنافسة وماهيتها، وفئات سباقات السيارات اللاسلكية.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
10:33 PM

"تحكم" ينظم دورتين في أساسيات تصميم وبرمجة الروبوت والسيارات اللاسلكية

الأولى بناء على اتفاقية مع جمعية "إنسان" والثانية مع جامعة الأميرة نورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت دورة أساسيات تصميم وبرمجة الروبوت لأبناء جمعية إنسان بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" في حاضنة أعمال الاتحاد وتستمر ثلاثة أيام.

وتفصيلاً، تضم الدورة 3 محاور، هي: التعريف بعلم الروبوت وبحقيبة روبوت ev3 وشرح بعض أساسيات البرمجة والميكانيكا وبرمجة الروبوت على الحركة الخطية والدورانية، وبرمجة الروبوت على الأصوات والصور وبرمجة الروبوت باستخدام حساس الألوان وحساس الموجات فوق الصوتية بالإضافة لتحدي تتبع الخط، وبرمجة الروبوت باستخدام حساس اللمس وحساس التوازن مع تحدي على حلبة السوم.

وتأتي الدورة بناء على اتفاقية "تحكم " مع جمعية إنسان والتي تهدف إلى تفعيل دور الرياضة لأبناء وفتيات الجمعية، وتكوين فرق من أبناء وفتيات الجمعية للمشاركة في الفعاليات والبطولات، ونشر للرياضة والتعريف عنها.

ونظم "تحكم " أمس في حاضنة الاتحاد بمقره في الرياض دورة "أساسيات رياضة السيارات اللاسلكية" بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة، وتستمر ثلاثة أيام، بهدف نشر ثقافة الرياضات اللاسلكية، وتمكين المرأة في الرياضة والمشاركة في البطولات وتحكيمها.

وتضم محاور الدورة نبذة تاريخية عن رياضة السيارات اللاسلكية، والتعريف بالاتحادات الدولية والقارية المختصة في تنظيم الرياضة، وقوانين الرياضة، وأنواع وأحجام السيارات اللاسلكية، وأنواع المحركات والبطاريات وأنواع مضامير المنافسة وماهيتها، وفئات سباقات السيارات اللاسلكية.

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