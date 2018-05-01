"الزهراني": الهدف من دورة الإعلاميين كان إكسابهم أساسيات اللغة وإطلاعهم على ثقافة الشعب الروسي

وعد بكورسات مجانية في كل الفنون الإعلامية بعد المونديال.. وسيتحمل "الاتحاد" تكاليفها

أكد المدير التنفيذي لاتحاد الإعلام الرياضي، عادل الزهراني أن الهدف من إقامة الدورة المكثفة للإعلاميين بمعهد إعداد القادة، ليس تعليم الصحفيين بمعنى التعليم للتعمق في الثقافة الكاملة بشكل أكثر مما ينبغي، وإنما كان الهدف إكسابهم أساسيات اللغة الروسية، وإطلاعهم على الجوانب الثقافية والإجتماعي للشعب الروسي وستكون هذه الدورة بأيامها الثلاثة كافية ومؤدية للغرض الذي رسم من الاتحاد للسعودي للإعلام الرياضي.

وقال "الزهراني" في تصريح خَص به "سبق" على هامش الدورة: من الصعب إلزام الزملاء بحضور برنامج متكامل مدته ثلاثة أسابيع أو ربما أكثر وذلك لإلتزاماتهم العملية والخاصة، فكان البديل المناسب إقامة هذه الدورة المكثفة وأسميناها مكثفة لإلمامها الكامل بكل ما يحتاجه الإعلامي السعودي في روسيا بإذن الله.



وأضاف "الزهراني": فيما يخص تثقيف الجماهير السعودية في روسيا وتزويدها ببعض التعليمات، أعتقد أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لديهما خطة للتواصل، وتم تعيين في الفترة الأخيرة الدكتور شاكر الذيابي للإشراف على التواصل وستقوم هذه الجهات بعملها على أكمل وجه ولكن تبقى مهمتنا كاتحاد إعلام رياضي تعنى بالإعلاميين أكثر من غيرهم وهذا مانركز عليه.



وأردف "الزهراني" حديثه قائلا: بالرغم من قصر فترة الاتحاد إلا أننا قدمنا نبذة بسيطة كعنوان للمرحلة المقبلة حيث تم إصدار أكثر من ٥٠٠ بطاقة إعلامية وابتعاث رؤساء المراكز الإعلامية لنادي مانشستر وتدريبهم وفق أحدث البرامج الإعلامية، وكذلك تم الانتهاء من موقع إلكتروني لخدمة الإعلاميين.

وختم بقوله: وأعد الزملاء والمهتمين بالعمل الإعلامي ببرامج جديدة مثل البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدار عام كامل وهو عبارة عن كورسات في كل فنون الإعلام، وسيكون الحضور لها متاحا للجميع دون استثناء، وسيتحمل الاتحاد تكاليف البرنامج كما أن هناك برامج أخرى نعكف حاليا على دراستها وسترى النور بعد المونديال مباشرة بمشيئة الله.



