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"العربي الوطني": يطلق تطبيق "تلي موني" الذكي للحوالات المالية الدولية

ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي.. يعزز القيمة المضافة للمنتجات

أعلن البنك العربي الوطني وامتداداً لجهوده المستمرة لتطوير منظومة خدماته الرقمية وتوسيع نطاقها عن إطلاق تطبيق ذكي لخدمة حوالاته المالية "تلي موني"، سيمكّن عملاء البنك من تنفيذ حوالاتهم المالية الدولية بصورة مباشرة وفورية في أي وقت ومن أي مكان بيسر وسهولة باستخدام هواتفهم الذكية.

وفي معرض تعليقه، قال عبيد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك: "إن إطلاق هذا التطبيق يأتي في سياق حزمة الإجراءات والخطوات النوعية التي يتخذها البنك لتنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، وإثراء تجربة العملاء، وبما يمكّن من تعزيز القيمة المضافة لمنتجاته وخدماته المصرفية، من خلال تقديم حلول مبتكرة وذكية".

ويوفر التطبيق الجديد سلسلة من المزايا التقنية المتقدمة، التي تمنح المستخدم مرونة وسهولة وسرعة، وتحكمًا أعلى في تنفيذ حوالاته المالية بصورة فورية وآمنة، ودون الحاجة لزيارة مراكز تلي موني.

كما ويتيح تطبيق تلي موني الجديد إمكانية الدخول السريع للمستخدم بواسطة خاصية التعرّف على الوجه أو البصمة، في الوقت الذي روعي فيه أعلى معايير الأمان. ويتمتع التطبيق بباقة واسعة من المزايا ونطاق استخدام يعزز مستوى التحكّم، حيث يمكّن للعميل فتح حساب تلي موني والتسجيل في الخدمة، وإضافة مستفيدين وإجراء الحوالات، وتغذية الحساب بواسطة بطاقة مدى، إلى جانب إمكانية دفع الفواتير، وسداد المدفوعات الحكومية بسهولة، مع دعم التطبيق بالعروض التشجيعية والتحفيزية الخاصة للعملاء.

الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني يعد من أكبر مقدمي الحوالات المالية الدولية في المملكة من خلال خدمة (تلي موني) التي أطلقها مطلع عام 1992، لتتيح للعملاء خيارات متعددة للتحويل عبر قنوات العربي الإلكترونية، وتشمل (أجهزة صراف العربي ATM – أجهزة تلي موني إكسبرس المتواجدة في مراكز حوالات تلي موني – العربي موبايل والعربي نت)، وذلك باستخدام بطاقة تلي موني إكسبرس أو بطاقة راتب، إضافة إلى التحويل عبر 86 مركزاً متخصصاً تغطي جميع مناطق المملكة، مع تمكين المستفيد من استلام حوالته عبر ثلاثة خيارات: القيد في الحساب، أو الاستلام نقدًا من البنك المراسل، أو التوصيل للمنزل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العربي الوطني": يطلق تطبيق "تلي موني" الذكي للحوالات المالية الدولية
سبق

أعلن البنك العربي الوطني وامتداداً لجهوده المستمرة لتطوير منظومة خدماته الرقمية وتوسيع نطاقها عن إطلاق تطبيق ذكي لخدمة حوالاته المالية "تلي موني"، سيمكّن عملاء البنك من تنفيذ حوالاتهم المالية الدولية بصورة مباشرة وفورية في أي وقت ومن أي مكان بيسر وسهولة باستخدام هواتفهم الذكية.

وفي معرض تعليقه، قال عبيد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك: "إن إطلاق هذا التطبيق يأتي في سياق حزمة الإجراءات والخطوات النوعية التي يتخذها البنك لتنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، وإثراء تجربة العملاء، وبما يمكّن من تعزيز القيمة المضافة لمنتجاته وخدماته المصرفية، من خلال تقديم حلول مبتكرة وذكية".

ويوفر التطبيق الجديد سلسلة من المزايا التقنية المتقدمة، التي تمنح المستخدم مرونة وسهولة وسرعة، وتحكمًا أعلى في تنفيذ حوالاته المالية بصورة فورية وآمنة، ودون الحاجة لزيارة مراكز تلي موني.

كما ويتيح تطبيق تلي موني الجديد إمكانية الدخول السريع للمستخدم بواسطة خاصية التعرّف على الوجه أو البصمة، في الوقت الذي روعي فيه أعلى معايير الأمان. ويتمتع التطبيق بباقة واسعة من المزايا ونطاق استخدام يعزز مستوى التحكّم، حيث يمكّن للعميل فتح حساب تلي موني والتسجيل في الخدمة، وإضافة مستفيدين وإجراء الحوالات، وتغذية الحساب بواسطة بطاقة مدى، إلى جانب إمكانية دفع الفواتير، وسداد المدفوعات الحكومية بسهولة، مع دعم التطبيق بالعروض التشجيعية والتحفيزية الخاصة للعملاء.

الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني يعد من أكبر مقدمي الحوالات المالية الدولية في المملكة من خلال خدمة (تلي موني) التي أطلقها مطلع عام 1992، لتتيح للعملاء خيارات متعددة للتحويل عبر قنوات العربي الإلكترونية، وتشمل (أجهزة صراف العربي ATM – أجهزة تلي موني إكسبرس المتواجدة في مراكز حوالات تلي موني – العربي موبايل والعربي نت)، وذلك باستخدام بطاقة تلي موني إكسبرس أو بطاقة راتب، إضافة إلى التحويل عبر 86 مركزاً متخصصاً تغطي جميع مناطق المملكة، مع تمكين المستفيد من استلام حوالته عبر ثلاثة خيارات: القيد في الحساب، أو الاستلام نقدًا من البنك المراسل، أو التوصيل للمنزل.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
10:46 AM

"العربي الوطني": يطلق تطبيق "تلي موني" الذكي للحوالات المالية الدولية

ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي.. يعزز القيمة المضافة للمنتجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك العربي الوطني وامتداداً لجهوده المستمرة لتطوير منظومة خدماته الرقمية وتوسيع نطاقها عن إطلاق تطبيق ذكي لخدمة حوالاته المالية "تلي موني"، سيمكّن عملاء البنك من تنفيذ حوالاتهم المالية الدولية بصورة مباشرة وفورية في أي وقت ومن أي مكان بيسر وسهولة باستخدام هواتفهم الذكية.

وفي معرض تعليقه، قال عبيد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك: "إن إطلاق هذا التطبيق يأتي في سياق حزمة الإجراءات والخطوات النوعية التي يتخذها البنك لتنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، وإثراء تجربة العملاء، وبما يمكّن من تعزيز القيمة المضافة لمنتجاته وخدماته المصرفية، من خلال تقديم حلول مبتكرة وذكية".

ويوفر التطبيق الجديد سلسلة من المزايا التقنية المتقدمة، التي تمنح المستخدم مرونة وسهولة وسرعة، وتحكمًا أعلى في تنفيذ حوالاته المالية بصورة فورية وآمنة، ودون الحاجة لزيارة مراكز تلي موني.

كما ويتيح تطبيق تلي موني الجديد إمكانية الدخول السريع للمستخدم بواسطة خاصية التعرّف على الوجه أو البصمة، في الوقت الذي روعي فيه أعلى معايير الأمان. ويتمتع التطبيق بباقة واسعة من المزايا ونطاق استخدام يعزز مستوى التحكّم، حيث يمكّن للعميل فتح حساب تلي موني والتسجيل في الخدمة، وإضافة مستفيدين وإجراء الحوالات، وتغذية الحساب بواسطة بطاقة مدى، إلى جانب إمكانية دفع الفواتير، وسداد المدفوعات الحكومية بسهولة، مع دعم التطبيق بالعروض التشجيعية والتحفيزية الخاصة للعملاء.

الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني يعد من أكبر مقدمي الحوالات المالية الدولية في المملكة من خلال خدمة (تلي موني) التي أطلقها مطلع عام 1992، لتتيح للعملاء خيارات متعددة للتحويل عبر قنوات العربي الإلكترونية، وتشمل (أجهزة صراف العربي ATM – أجهزة تلي موني إكسبرس المتواجدة في مراكز حوالات تلي موني – العربي موبايل والعربي نت)، وذلك باستخدام بطاقة تلي موني إكسبرس أو بطاقة راتب، إضافة إلى التحويل عبر 86 مركزاً متخصصاً تغطي جميع مناطق المملكة، مع تمكين المستفيد من استلام حوالته عبر ثلاثة خيارات: القيد في الحساب، أو الاستلام نقدًا من البنك المراسل، أو التوصيل للمنزل.

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