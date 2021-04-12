النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية الليث" تدشن حملة "ممتثل" لتحقيق أعلى معايير السلامة للفرد والمجتمع

بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والخيرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

إيمانًا بدور المشاركة المجتمعية في الامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية دشّنت بلدية محافظة الليث بحضور نائب رئيس البلدية المهندس عباس البركاتي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية حملة ‎"ممتثل".

وبدأت الحملة من سوق الخضار المركزي كنقطة انطلاق، والتي ستشمل كافة المنشآت التجارية بالمحافظة بهدف رفع وعي الأفراد ومساندة الجهود الرقابية بما يحقق أعلى معايير السلامة للفرد والمجتمع .

من جهته أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي أن هذه الحملة تأتي وفق توجهات الوزارةK والهدف الرئيسي منها تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجاريه بمختلف أنشطتها وضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة والتشديد باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة وضرورة التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات 940 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية الليث" تدشن حملة "ممتثل" لتحقيق أعلى معايير السلامة للفرد والمجتمع
سبق

إيمانًا بدور المشاركة المجتمعية في الامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية دشّنت بلدية محافظة الليث بحضور نائب رئيس البلدية المهندس عباس البركاتي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية حملة ‎"ممتثل".

وبدأت الحملة من سوق الخضار المركزي كنقطة انطلاق، والتي ستشمل كافة المنشآت التجارية بالمحافظة بهدف رفع وعي الأفراد ومساندة الجهود الرقابية بما يحقق أعلى معايير السلامة للفرد والمجتمع .

من جهته أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي أن هذه الحملة تأتي وفق توجهات الوزارةK والهدف الرئيسي منها تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجاريه بمختلف أنشطتها وضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة والتشديد باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة وضرورة التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات 940 .

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
02:28 PM

"بلدية الليث" تدشن حملة "ممتثل" لتحقيق أعلى معايير السلامة للفرد والمجتمع

بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والخيرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
70

إيمانًا بدور المشاركة المجتمعية في الامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية دشّنت بلدية محافظة الليث بحضور نائب رئيس البلدية المهندس عباس البركاتي وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية حملة ‎"ممتثل".

وبدأت الحملة من سوق الخضار المركزي كنقطة انطلاق، والتي ستشمل كافة المنشآت التجارية بالمحافظة بهدف رفع وعي الأفراد ومساندة الجهود الرقابية بما يحقق أعلى معايير السلامة للفرد والمجتمع .

من جهته أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي أن هذه الحملة تأتي وفق توجهات الوزارةK والهدف الرئيسي منها تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجاريه بمختلف أنشطتها وضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة والتشديد باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة وضرورة التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات 940 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة