مشهد وطني بانورامي .. الجوف تواصل الاستعداد لاستقبال الملك

الفعاليات الاحتفالية الدحة والعرضة السعودية والعزف على الربابة

يستعد أهالي الجوف لتنفيذ الفعاليات المعدة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في مشهد وطني بانورامي على امتداد منطقة الجوف من البوابة الشمالية "القريات" مروراً بمحافظتَي "طبرجل ودومة الجندل" ومدينة سكاكا وصوير، وما يتبع تلك المحافظات من مراكز.

ويعتزم أهالي الجوف من كل الأماكن والقبائل، التعبير عن مدى حبهم وانتمائهم وولائهم للقيادة والوطن، وفرحتهم الغامرة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة.

ووجهت أمانة منطقة الجوف الدعوة للأهالي للمشاركة في فعاليات احتفالية شعبية تزامناً مع وصول خادم الحرمين الشريفين للمنطقة، ستتضمن عروضاً للفنون الشعبية في كل موقع من مواقع الاحتفالات، في صورة تعبّر عن كل المكوّن الشعبي للمنطقة، شاملة الدحة والعرضة السعودية والعزف على الربابة واستعراض الخيالة والهجانة، وغيرها من الفنون الشعبية.

وسيُقام الحفل الرئيس في مدينة سكاكا بمقره المعد مسبقاً، متضمناً عديداً من الفقرات والعروض المتنوعة أمام خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن احتفالات المنطقة تستمر منذ إعلان موعد الزيارة الأول سواءً في الأماكن العامة التي تتزيّن بصور الملك سلمان وولي عهده الأمين وعبارات الترحيب، أو بالاحتفالات التي تقام حتى اليوم في مدارس منطقة الجوف، وكذلك التعبير عن مشاعر الفرح بمئات المقاطع المصورة التي يبثها حساب "زيارة الملك سلمان للجوف" عبر "تويتر وسناب شات".

وبثّ الحساب ما يربو على ألف صورة ومقطع تنوعت في التعبير عن كل محافظات وقبائل وعائلات الجوف، فيما ظهر حساب الزيارة على "تويتر" أكثر من 500 ألف مرة معلناً للوطن مدى حب وانتماء الجوف وأهلها.

من جانب آخر، نشرت الصحف الرسمية، الثلاثاء الماضي، عدداً كبيراً من المواد الصحفية والإعلانات الترحيبية من جهات حكومية وخاصة وشعبية، تحتفل بمقدم "سلمان الحزم" لمنطقة الجوف.