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ب 35 مليون ريال.. عقدان إضافيان لتطوير متحفي الوحي والهجرة بالعاصمة المقدسة

لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير مساحة الخدمات والمناطق التجارية

وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقدين إضافيين لتطوير المركزين الحضاريين والثقافيين: متحف "الوحي في جبل النور" ومتحف "الهجرة في جبل ثور" بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي ٣٤.٦٢١.٨٤٠ ريالاً.

ويهدف العقدان إلى تطوير المركزين الحضاريين المزمع إنشاؤهما خلال الفترة المقبلة، وإضافة مساحة إجمالية للموقعين تتجاوز 113 ألف متر مربع؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير مساحة الخدمات والمناطق التجارية، ومواقع الاستراحات، ومواقف السيارات، والتوسع في طريق المشاة على طول المسار المتجه للغار، بما فيها خدمات نقاط التوقف للاستراحة ودورات المياه، إضافة إلى إنشاء محطة تلفريك للوصول إلى قمة الجبل؛ لتسهيل وصول الزوار لأقرب نقطة للغار، وعمل سلالم مريحة.

ويحظى المشروعان باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه، وحرصهما على العناية بالتراث الحضاري وتأهيل المواقع الإسلامية بمكة المكرمة.

ويهدف المركزان الحضاريان إلى تعريف الزوار بتاريخ البعثة النبوية، ويتضمنان عرضاً لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام، بالإضافة إلى الارتقاء ببرامج ضيوف الرحمن، واستفادة زوار أم القرى من الوقت لزيارة مواقع لها أهمية بالغة في الإسلام.

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ب 35 مليون ريال.. عقدان إضافيان لتطوير متحفي الوحي والهجرة بالعاصمة المقدسة
سبق

وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقدين إضافيين لتطوير المركزين الحضاريين والثقافيين: متحف "الوحي في جبل النور" ومتحف "الهجرة في جبل ثور" بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي ٣٤.٦٢١.٨٤٠ ريالاً.

ويهدف العقدان إلى تطوير المركزين الحضاريين المزمع إنشاؤهما خلال الفترة المقبلة، وإضافة مساحة إجمالية للموقعين تتجاوز 113 ألف متر مربع؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير مساحة الخدمات والمناطق التجارية، ومواقع الاستراحات، ومواقف السيارات، والتوسع في طريق المشاة على طول المسار المتجه للغار، بما فيها خدمات نقاط التوقف للاستراحة ودورات المياه، إضافة إلى إنشاء محطة تلفريك للوصول إلى قمة الجبل؛ لتسهيل وصول الزوار لأقرب نقطة للغار، وعمل سلالم مريحة.

ويحظى المشروعان باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه، وحرصهما على العناية بالتراث الحضاري وتأهيل المواقع الإسلامية بمكة المكرمة.

ويهدف المركزان الحضاريان إلى تعريف الزوار بتاريخ البعثة النبوية، ويتضمنان عرضاً لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام، بالإضافة إلى الارتقاء ببرامج ضيوف الرحمن، واستفادة زوار أم القرى من الوقت لزيارة مواقع لها أهمية بالغة في الإسلام.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
03:04 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
07:10 PM

ب 35 مليون ريال.. عقدان إضافيان لتطوير متحفي الوحي والهجرة بالعاصمة المقدسة

لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير مساحة الخدمات والمناطق التجارية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقدين إضافيين لتطوير المركزين الحضاريين والثقافيين: متحف "الوحي في جبل النور" ومتحف "الهجرة في جبل ثور" بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي ٣٤.٦٢١.٨٤٠ ريالاً.

ويهدف العقدان إلى تطوير المركزين الحضاريين المزمع إنشاؤهما خلال الفترة المقبلة، وإضافة مساحة إجمالية للموقعين تتجاوز 113 ألف متر مربع؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير مساحة الخدمات والمناطق التجارية، ومواقع الاستراحات، ومواقف السيارات، والتوسع في طريق المشاة على طول المسار المتجه للغار، بما فيها خدمات نقاط التوقف للاستراحة ودورات المياه، إضافة إلى إنشاء محطة تلفريك للوصول إلى قمة الجبل؛ لتسهيل وصول الزوار لأقرب نقطة للغار، وعمل سلالم مريحة.

ويحظى المشروعان باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه، وحرصهما على العناية بالتراث الحضاري وتأهيل المواقع الإسلامية بمكة المكرمة.

ويهدف المركزان الحضاريان إلى تعريف الزوار بتاريخ البعثة النبوية، ويتضمنان عرضاً لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام، بالإضافة إلى الارتقاء ببرامج ضيوف الرحمن، واستفادة زوار أم القرى من الوقت لزيارة مواقع لها أهمية بالغة في الإسلام.

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